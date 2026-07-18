Megatemporal en Chile: Videos muestran granizos y tormentas desde la región de O'Higgins hasta la del Biobío
- Por Cristian Reyes
¿Qué pasó?
En Chile se registra un megatemporal con tormentas eléctricas y granizadas que afectan desde la región de O'Higgins hasta la del Biobío.
Se reporta mucha inestabilidad en el sur del país, "mientras que en el norte chico las lluvias se concentran con temperaturas que no han bajado mucho", dijo el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda.
En la región del Maule, especialmente en Talca y Gualañé, se observan granizos de diferentes tamaños, acompañados de actividad eléctrica intensa.Ir a la siguiente nota
La interacción entre masas de aire frío y tibio "generó un aumento en la nubosidad y dichas tormentas en varias regiones".
Además, se reportan granizadas fuertes en Yumbel, con cielos cerrados y lluvia abundante.
"Estas condiciones meteorológicas generan atención y seguimiento en la comunidad local y de Megatiempo", cerró Sepúlveda.
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