Videos muestran la caída de intensos granizos en localidades de la zona centro sur del país
- Por Ariel Araya
Habitantes de distintas localidades de las regiones del Maule, Ñuble y Biobío han registrado los intensos granizos que han caído en medio del sistema frontal que afecta al país.
Pelarco, Calbuco, Hualañé y Penco son sólo algunos de los sectores afectados que, según explicó el meteorólogo Jaime Leyton, se debe al desarrollo de "una zona de inestabilidad que está ingresando con bastante energía a los sectores interiores".
Revisa los videos de granizos
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