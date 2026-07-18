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URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Ahora

Videos muestran la caída de intensos granizos en localidades de la zona centro sur del país

Habitantes de distintas localidades de las regiones del Maule, Ñuble y Biobío han registrado los intensos granizos que han caído en medio del sistema frontal que afecta al país. 

Pelarco, Calbuco, Hualañé y Penco son sólo algunos de los sectores afectados que, según explicó el meteorólogo Jaime Leyton, se debe al desarrollo de "una zona de inestabilidad que está ingresando con bastante energía a los sectores interiores". 

Revisa los videos de granizos

 
 
 
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