Heroico rescate de caballos que habían quedado aislados tras crecida de río en Arauco

18 jul. 2026 - 12:30 hrs.

Una arriesgada maniobra protagonizaron cuatro jóvenes trabajadores agrícolas tras ingresar a una zona inundada para rescatar a un grupo de caballos que habían quedado aislados producto del sistema frontal.

El hecho ocurrió el pasado jueves 16 de julio tras la crecida del río en el sector Punta de Carampangue, en la comuna de Arauco, región de Biobío, lugar en donde los equinos se desorientaron y no se atrevieron a cruzar.

Al llegar al sector, los trabajadores vieron cómo el agua había cubierto gran parte del terreno donde permanecían cerca de 30 animales.

En un video que se viralizó en redes sociales se observa cómo el agua alcanza la mitad del cuerpo de los caballos, que avanzan visiblemente asustados y desorientados por la fuerza del caudal.

"Estaban con mucho frío"

"Los caballitos estaban con tanta agua y lluvia, quedaron aislados y estaban con mucho frío. Tenían todas las puertas abiertas para acá, pero no quisieron salir", señaló Carlos, uno de los rescatistas, en conversación con Meganoticias.

"Desde aquí para allá, estaba todo muy hondo", relató, señalando que nunca antes había pasado algo de ese nivel.

"Nos llamaron los vecinos, de que ya estaba muy lleno. Nosotros vinimos y cuando llegamos ya estaba todo lleno", añadió.

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