Gobierno muestra preocupación por paso del sistema frontal que deja intensas lluvias en el norte chico

18 jul. 2026 - 11:07 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno expresó su preocupación por el desarrollo de la emergencia en la Región de Coquimbo y la Provincia del Huasco, en la de Atacama, zona del país conocida como Norte Chico, donde aún se espera un nuevo pulso del sistema frontal, con mucho más intensidad.

En un nuevo balance entregado la mañana de este sábado en Senapred, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que "en la zona centro-sur no hay situaciones mayores de emergencia y por lo tanto los esfuerzos del Gobierno están en monitorear aquellas quebradas que se están activando con mucha intensidad en el norte chico de nuestro país".

Turbiedad del agua

Pavez detalló que en Alto del Carmen, Región de Atacama, hay cerca de 2.000 personas aisladas, aunque sin afectaciones graves, y otras 3.000 personas con problemas de conectividad en la Región de Coquimbo.

Sin embargo, la mayor preocupación apunta a la turbiedad del agua que podría generar problemas del suministro, incluso cortes del servicio, ante lo cual las autoridades preparan camiones aljibes. Por el momento, la planta Las Rojas, que abastece a La Serena y Coquimbo, tiene suministro asegurado por al menos 30 horas.

Por su parte, la director nacional de Senapred, Alicia Cebrián, reportó que entre las regiones de Atacama y La Araucanía se registran 4 fallecidos, 1 desaparecido (en el Maule), 6 lesionados, 516 damnificados, 800 personas albergadas y 1.181 personas aisladas.

En cuanto a infraestructura, informó 16 viviendas destruidas 291 con daño mayor, 5.319 con daño menor y 863 viviendas en evaluación.

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