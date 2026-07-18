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Sistema frontal en Santiago: Así está el nivel de las aguas del Canal San Carlos a esta hora

18 jul. 2026 - 10:39 hrs.

Producto de las lluvias registradas en la Región Metropolitana, el canal San Carlos ha visto aumentado su caudal. Revisa cómo se encuentra durante este sistema frontal en las imágenes de Ledrium.

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