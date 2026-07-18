Fuertes vientos arrasaron con al menos siete postes de luz en El Tabo

18 jul. 2026 - 10:15 hrs.

Al menos siete postes del tendido eléctrico fueron arrasados por fuertes vientos en la comuna de El Tabo, región de Valparaíso.

Fue durante la jornada del viernes cuando ráfagas cercanas a los 60 kilómetros se registraron en el sector de Las Cruces, botando varias columnas.

El hecho ocurrió en el ingreso a la comunidad Entre Mar y Boldos, un sector que alberga a más de 100 viviendas.