Fuertes vientos arrasaron con al menos siete postes de luz en El Tabo
- Por Ariel Araya
Al menos siete postes del tendido eléctrico fueron arrasados por fuertes vientos en la comuna de El Tabo, región de Valparaíso.
Fue durante la jornada del viernes cuando ráfagas cercanas a los 60 kilómetros se registraron en el sector de Las Cruces, botando varias columnas.
El hecho ocurrió en el ingreso a la comunidad Entre Mar y Boldos, un sector que alberga a más de 100 viviendas.
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