Dos enormes socavones generan preocupación en vecinos de Reñaca y Puchuncaví

18 jul. 2026 - 11:16 hrs.

Dos socavones de gran magnitud afectan actualmente a dos comunas de la región de Valparaíso, producto de las fuertes lluvias registradas en la zona.

Uno de los baches tuvo lugar en el sector de Reñaca, en la ciudad de Viña del Mar, en donde un camino de tierra cedió producto del flujo de agua desde zonas altas.

El otro socavón se registró en una importante ruta que une la comuna de Puchuncaví con Zapallar. La situación mantiene la carretera cortada.