Sistema frontal: Muro se derrumba sobre un auto en Viña del Mar

17 jul. 2026 - 13:41 hrs.

¿Qué pasó?

Un fuerte estruendo interrumpió la mañana de los vecinos de un pequeño condominio del sector Recreo, en Viña del Mar. Un antiguo muro de ladrillo cedió por completo tras el desprendimiento del terreno debido a las lluvias, y terminó desplomándose sobre un automóvil que permanecía estacionado en el interior del recinto.

Aunque el vehículo quedó destruido, no hubo personas lesionadas, ya que nadie transitaba por el lugar cuando ocurrió la emergencia.

El derrumbe

El derrumbe se registró cerca de las 08:00 horas en un condominio de siete viviendas, ubicado en el límite entre Viña del Mar y Valparaíso. La estructura cayó con todo su peso sobre la parte trasera del automóvil y bloqueó el único acceso al recinto, lo que dejó a los residentes sin posibilidad de salir en sus vehículos.

Además, un poste resultó trizado por el impacto, aunque el suministro eléctrico se mantiene operativo.

Sergio, dueño del vehículo afectado, relató que fueron los propios vecinos quienes lo alertaron de lo ocurrido mientras él permanecía en su vivienda. Pese a los daños, destacó que la emergencia no dejó personas heridas. "Eso es lo importante, las cosas materiales se recuperan, y afortunadamente lo tenemos asegurado", señaló.

El estruendo también sorprendió a Álvaro, otro residente del lugar, quien describió cómo vivieron los primeros instantes tras el colapso. "Alrededor de la mañana, como reventaron los neumáticos, sonó como un balón de gas, como una explosión, como un trueno, algo así. Salimos a mirar y estaba este muro que se vino abajo, la pirca y la parte de los ladrillos. Ahora está peligrando este tema del poste", contó.

Esperan maquinaria para despejar el acceso

Con el paso de las horas, la situación seguía sin resolverse. Los vecinos aseguraron que, pese a haber dado aviso de la emergencia, todavía no llegaban equipos para retirar los escombros. "No ha llegado nadie. Avisamos, pero nadie ha venido", afirmó Sergio.

Mientras el muro permanece en el acceso al condominio, los residentes continúan a la espera de maquinaria que permita despejar la entrada y retirar la pesada estructura de ladrillo.

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