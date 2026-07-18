Buscan a trabajador de 64 años que desapareció durante sistema frontal en Curepto

18 jul. 2026 - 11:58 hrs.

¿Qué pasó?

Un trabajador de 64 años se encuentra desaparecido desde el viernes tras desplazarse por la comuna de Curepto, región del Maule, en medio del sistema frontal que afecta a la zona.

¿Qué se sabe de la desaparición del trabajador?

La víctima, quien pertenece a una empresa contratista de CGE, se movilizaba en un vehículo, aparentemente, para realizar labores en un sector rural de la comuna.

De un momento a otro, se pierde el rastro del hombre y también del automóvil. De acuerdo a Carabineros, esto ocurrió durante el desborde de un estero del lugar.

El comandante Javier Vargas explicó que, tras recibir una denuncia al nivel 133, se desplegaron los medios "para efectos de verificar la ruta".

"En ese momento se establece que el estero del lugar se habría desbordado, ya no teniendo contacto ni telefónico ni por GPS con la persona", agregó el uniformado.

Luego de que durante la mañana de este sábado se registrara una "ventana climática", se efectuó un "sobrevuelo por parte del helicóptero institucional en la zona", sostuvo el capitán.

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