Cajón del Maipo bajo la nieve: Así amaneció este sábado la zona cordillerana de la Región Metropolitana

18 jul. 2026 - 10:55 hrs.

El Cajón del Maipo amaneció cubierto de nieve la mañana de este sábado tras las intensas precipitaciones registradas la jornada anterior en la Región Metropolitana.

El sector de San Gabriel, a 1.300 metros sobre el nivel del mar, se encuentra completamente de blanco y con bajas temperaturas. El panorama motivó a las familias a salir de sus casas para disfrutar la mañana.

Sin embargo, vecinos de la población La Montaña del Maipo enfrentan complicaciones debido a que se encuentran sin luz desde la 01:00 horas de la madrugada.