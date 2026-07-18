Cajón del Maipo bajo la nieve: Así amaneció este sábado la zona cordillerana de la Región Metropolitana
- Por Ariel Araya
El Cajón del Maipo amaneció cubierto de nieve la mañana de este sábado tras las intensas precipitaciones registradas la jornada anterior en la Región Metropolitana.
El sector de San Gabriel, a 1.300 metros sobre el nivel del mar, se encuentra completamente de blanco y con bajas temperaturas. El panorama motivó a las familias a salir de sus casas para disfrutar la mañana.
Sin embargo, vecinos de la población La Montaña del Maipo enfrentan complicaciones debido a que se encuentran sin luz desde la 01:00 horas de la madrugada.
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