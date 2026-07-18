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Sobre los 200 mm en algunas localidades: Revisa cuánta agua ha caído en las regiones de Coquimbo y Atacama

¿Qué pasó? 

Las intensas lluvias que han afectado a varias regiones del país en los últimos días han dejado importantes acumulados de agua, generando inundaciones y desbordes de ríos.

El sistema frontal, asociado a un río atmosférico, ha provocado precipitaciones de distinta intensidad y mantiene este sábado su foco principal en las regiones de Atacama y Coquimbo.

En ese contexto, distintas estaciones meteorológicas han registrado los montos de agua caída en el evento, evidenciando diferencias importantes entre comunas, algunas de las cuales superan los 200 milímetros. 

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¿Cuánta agua ha caído en la región de Coquimbo?

A continuación, revisa una actualización del agua caída hasta las 12:45 horas de este sábado:

  • Punta de Choros: 27,6 mm
  • La Higuera: 37,2 mm
  • Vicuña: 106,6 mm
  • Tololo: 180,3 mm
  • Paihuano: 118,3 mm
  • Pisco Elqui: 135,4 mm
  • Alcohuaz: 160,9 mm
  • La Serena: 67,3 mm
  • Las Rojas: 92,4 mm
  • Coquimbo: 91,3 mm
  • Tambillos: 80,6 mm
  • Las Cardas: 109,5 mm
  • Tongoy: 100,4 mm
  • Andacollo: 169,8 mm
  • Cerrillos de Tamaya: 194,1 mm
  • Tabalí: 190,2 mm
  • Ovalle: 150,6 mm
  • Río Hurtado: 75,3 mm
  • Monte Patria: 124,4 mm
  • El Palqui: 160,8 mm
  • Caren: 138,3 mm
  • Chañaral Alto: 120,6 mm
  • Tulahuén: 178,8 mm
  • Punitaqui: 212,5 mm
  • El Peral: 200,0 mm
  • Ajial de Quiles: 152,0 mm
  • Combarbalá: 177,5 mm
  • Canela: 119,9 mm
  • Illapel: 141,7 mm
  • Huintil: 164,1 mm
  • Salamanca: 230,0 mm
  • Chillepín: 202,3 mm
  • Los Vilos: 137,0 mm
  • Quilimarí: 160,0 mm
  • Pichidangui: 167,9 mm
  • Algarrobal: 123,7 mm
  • Pan de Azúcar: 116,5 mm

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¿Cuánta agua ha caído en la región de Atacama?

Hasta las 13:00 horas, estos son los siguente registros que se tienen: 

  • Vallenar: 57.4 mm
  • Alto del Carmen: 56.3 mm
  • Copiapó: 6.1 mm

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