Sobre los 200 mm en algunas localidades: Revisa cuánta agua ha caído en las regiones de Coquimbo y Atacama
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
Las intensas lluvias que han afectado a varias regiones del país en los últimos días han dejado importantes acumulados de agua, generando inundaciones y desbordes de ríos.
El sistema frontal, asociado a un río atmosférico, ha provocado precipitaciones de distinta intensidad y mantiene este sábado su foco principal en las regiones de Atacama y Coquimbo.
En ese contexto, distintas estaciones meteorológicas han registrado los montos de agua caída en el evento, evidenciando diferencias importantes entre comunas, algunas de las cuales superan los 200 milímetros.Ir a la siguiente nota
¿Cuánta agua ha caído en la región de Coquimbo?
A continuación, revisa una actualización del agua caída hasta las 12:45 horas de este sábado:
- Punta de Choros: 27,6 mm
- La Higuera: 37,2 mm
- Vicuña: 106,6 mm
- Tololo: 180,3 mm
- Paihuano: 118,3 mm
- Pisco Elqui: 135,4 mm
- Alcohuaz: 160,9 mm
- La Serena: 67,3 mm
- Las Rojas: 92,4 mm
- Coquimbo: 91,3 mm
- Tambillos: 80,6 mm
- Las Cardas: 109,5 mm
- Tongoy: 100,4 mm
- Andacollo: 169,8 mm
- Cerrillos de Tamaya: 194,1 mm
- Tabalí: 190,2 mm
- Ovalle: 150,6 mm
- Río Hurtado: 75,3 mm
- Monte Patria: 124,4 mm
- El Palqui: 160,8 mm
- Caren: 138,3 mm
- Chañaral Alto: 120,6 mm
- Tulahuén: 178,8 mm
- Punitaqui: 212,5 mm
- El Peral: 200,0 mm
- Ajial de Quiles: 152,0 mm
- Combarbalá: 177,5 mm
- Canela: 119,9 mm
- Illapel: 141,7 mm
- Huintil: 164,1 mm
- Salamanca: 230,0 mm
- Chillepín: 202,3 mm
- Los Vilos: 137,0 mm
- Quilimarí: 160,0 mm
- Pichidangui: 167,9 mm
- Algarrobal: 123,7 mm
- Pan de Azúcar: 116,5 mm
¿Cuánta agua ha caído en la región de Atacama?
Hasta las 13:00 horas, estos son los siguente registros que se tienen:
- Vallenar: 57.4 mm
- Alto del Carmen: 56.3 mm
- Copiapó: 6.1 mm
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