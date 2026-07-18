Sobre los 200 mm en algunas localidades: Revisa cuánta agua ha caído en las regiones de Coquimbo y Atacama

18 jul. 2026 - 14:18 hrs.

¿Qué pasó?

Las intensas lluvias que han afectado a varias regiones del país en los últimos días han dejado importantes acumulados de agua, generando inundaciones y desbordes de ríos.

El sistema frontal, asociado a un río atmosférico, ha provocado precipitaciones de distinta intensidad y mantiene este sábado su foco principal en las regiones de Atacama y Coquimbo.

En ese contexto, distintas estaciones meteorológicas han registrado los montos de agua caída en el evento, evidenciando diferencias importantes entre comunas, algunas de las cuales superan los 200 milímetros.

¿Cuánta agua ha caído en la región de Coquimbo?

A continuación, revisa una actualización del agua caída hasta las 12:45 horas de este sábado:

Punta de Choros: 27,6 mm

27,6 mm La Higuera: 37,2 mm

37,2 mm Vicuña: 106,6 mm

106,6 mm Tololo: 180,3 mm

180,3 mm Paihuano: 118,3 mm

118,3 mm Pisco Elqui: 135,4 mm

135,4 mm Alcohuaz: 160,9 mm

160,9 mm La Serena: 67,3 mm

67,3 mm Las Rojas: 92,4 mm

92,4 mm Coquimbo: 91,3 mm

91,3 mm Tambillos: 80,6 mm

80,6 mm Las Cardas: 109,5 mm

109,5 mm Tongoy: 100,4 mm

100,4 mm Andacollo: 169,8 mm

169,8 mm Cerrillos de Tamaya: 194,1 mm

194,1 mm Tabalí: 190,2 mm

190,2 mm Ovalle: 150,6 mm

150,6 mm Río Hurtado: 75,3 mm

75,3 mm Monte Patria: 124,4 mm

124,4 mm El Palqui: 160,8 mm

160,8 mm Caren: 138,3 mm

138,3 mm Chañaral Alto: 120,6 mm

120,6 mm Tulahuén: 178,8 mm

178,8 mm Punitaqui: 212,5 mm

212,5 mm El Peral: 200,0 mm

200,0 mm Ajial de Quiles: 152,0 mm

152,0 mm Combarbalá: 177,5 mm

177,5 mm Canela: 119,9 mm

119,9 mm Illapel: 141,7 mm

141,7 mm Huintil : 164,1 mm

: 164,1 mm Salamanca: 230,0 mm

230,0 mm Chillepín: 202,3 mm

202,3 mm Los Vilos: 137,0 mm

137,0 mm Quilimarí: 160,0 mm

160,0 mm Pichidangui: 167,9 mm

167,9 mm Algarrobal: 123,7 mm

123,7 mm Pan de Azúcar: 116,5 mm

¿Cuánta agua ha caído en la región de Atacama?

Hasta las 13:00 horas, estos son los siguente registros que se tienen:

Vallenar: 57.4 mm

57.4 mm Alto del Carmen: 56.3 mm

56.3 mm Copiapó: 6.1 mm

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