La caída del "Clan Chen": El brazo de la mafia china con tentáculos en Estados Unidos
- Por Mega Investiga
Una investigación conjunta entre la Fiscalía de Tarapacá, la PDI y el FBI logró desarticular al peligroso "Clan Chen", una organización criminal de origen chino que operaba desde el norte de Chile.
El grupo, liderado por Long Dichen y sus hijos, logró defraudar más de 210 millones de dólares a ciudadanos estadounidenses, principalmente mujeres y adultos mayores.
A través de un sofisticado esquema de engaño que incluía plataformas de inversión falsas, criptomonedas y aplicaciones de citas, las víctimas eran seducidas para transferir millonarias sumas de dinero a cuentas bancarias creadas estratégicamente en nuestro país.Ir a la siguiente nota
Actualmente, los líderes permanecen en prisión preventiva mientras la justicia investiga si estos fondos ilícitos estaban siendo destinados a financiar otras ramas del crimen organizado transnacional.
Leer más de
Notas relacionadas
- EXCLUSIVO | "Sentí que me querían matar y que no iba a salir viva": La declaración de ministra Lincolao ante Fiscalía
- La fábrica de dulces y droga: Desarticulan red criminal que vendía "golosinas" de alta pureza
- EXCLUSIVO|"Hubo insultos racistas, amenazas...estaba asustada": La declaración del rector de la U. Austral por atentado a Lincolao