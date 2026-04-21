La caída del "Clan Chen": El brazo de la mafia china con tentáculos en Estados Unidos

21 abr. 2026 - 21:45 hrs.

Una investigación conjunta entre la Fiscalía de Tarapacá, la PDI y el FBI logró desarticular al peligroso "Clan Chen", una organización criminal de origen chino que operaba desde el norte de Chile.

El grupo, liderado por Long Dichen y sus hijos, logró defraudar más de 210 millones de dólares a ciudadanos estadounidenses, principalmente mujeres y adultos mayores.

A través de un sofisticado esquema de engaño que incluía plataformas de inversión falsas, criptomonedas y aplicaciones de citas, las víctimas eran seducidas para transferir millonarias sumas de dinero a cuentas bancarias creadas estratégicamente en nuestro país.

Actualmente, los líderes permanecen en prisión preventiva mientras la justicia investiga si estos fondos ilícitos estaban siendo destinados a financiar otras ramas del crimen organizado transnacional.

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