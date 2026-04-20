La fábrica de dulces y droga: Desarticulan red criminal que vendía golosinas de alta pureza

20 abr. 2026 - 22:10 hrs.

Una investigación de Mega Investiga desarticuló una inédita organización criminal que operaba bajo la fachada de la empresa digital "Tienda Feliz". Liderada por Javier Munizaga, un ingeniero sin antecedentes penales, la banda comercializaba golosinas como galletas y gomitas que, en lugar de azúcar, contenían altas concentraciones de THC refinado.

El grupo contaba con una estructura profesional que incluía una página web, catálogo digital y un eficiente sistema de despacho a domicilio en diversas regiones. El núcleo de la operación era un laboratorio clandestino ubicado en un sector rural de la región de O'Higgins, equipado con maquinaria industrial valorada en más de $15 millones.

Allí, profesionales con conocimientos químicos extraían resina de cannabis de alta pureza para elaborar productos cuyos precios alcanzaban los $70.000 por dosis. Esta sofisticación permitía a la organización apuntar a un nicho de mercado de alto poder adquisitivo, dificultando la detección policial durante meses.

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