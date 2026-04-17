Subsidio de gas licuado anunciado por el gobierno: ¿Quiénes lo recibirán y de qué forma?

17 abr. 2026 - 12:11 hrs.

¿Qué pasó?

Debido a la fuerte alza de los combustibles, el gobierno del Presidente José Antonio Kast anunció un subsidio de gas licuado para las familias chilenas más vulnerables.

El anuncio del Mandatario generó confusión, ya que en primera instancia se barajó que fueran los municipios los encargados de distribuir la ayuda. De hecho, en los últimos días, varias personas han llegado a distintas municipalidades para consultar por el subsidio de gas licuado.

¿Quiénes recibirán el subsidio de gas licuado y cómo se entregará?

El subsidio de gas licuado está dirigido a las familias que se encuentren en el 80% más vulnerable del país, según el Registro Social de Hogares.

Si bien en un momento se habló de que se entregarían balones de 15 kilos, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, informó que la ayuda será una transferencia bancaria. "El mecanismo definido consiste en una trasferencia directa de dinero para la compra de gas que se realizará a través de una tarjeta electrónica del BancoEstado", dijo el secretario de Estado.

De acuerdo con lo anunciado por el gobierno del Presidente Kast, la transferencia bancaria está prevista para realizarse en el mes de junio.

¿Qué opinan algunos alcaldes?

En conversación con Mucho Gusto, el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, explicó que su municipio sí implementa la entrega de balones de gas para los vecinos, medida financiada con las arcas municipales.

"Como Municipalidad de La Florida venimos implementando esta política pública, de hecho, en este año estamos en un proceso de compra (de balones de gas) en conjunto con otros seis municipios más. Nosotros ya vamos a iniciar la distribución de este beneficio social en el mes de mayo, eso es estrictamente con recursos municipales", afirmó Reyes.

Por otro lado, el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, reconoció que "ha sido bastante confuso lo ocurrido desde el anuncio del Presidente Kast. Los municipios nos enteramos por la prensa, no nos llegó ningún instructivo".

"El anuncio señala que será para el 80% (más vulnerable). Nosotros, desde la Asociación Chilena de Municipalidades, acordamos que es lo mejor una transferencia directa. Yo entiendo lo que hace la comuna de La Florida, pero creemos que es lo mejor que sea una transferencia directa, pensando en que va a ser la forma más rápida en que llegue el dinero".

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