"Después de siete años, recién nos dimos cuenta": Kike Morandé explica cómo se enteró de que a su esposa le habían clonado el auto
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
Un drama familiar atraviesa actualmente el animador Kike Morandé, luego de enterarse de que el vehículo de su esposa había sido clonado en circunstancias que todavía no han sido dilucidadas.
Según denunció al matinal Mucho Gusto mediante un llamado telefónico, el delito se produjo hace varios años, pero recién ahora se percataron de la situación durante una fiscalización de Carabineros.
"Después de seis o siete años, recién nos dimos cuenta"
El conductor de "Detrás del Muro" reveló que, tras revisarse los antecedentes de la patente durante un control policial en Lo Barnechea, se detectó que el vehículo había sido transferido sin su conocimiento en 2019.
"Después de seis o siete años, recién nos vinimos a dar cuenta de que el auto no es de ella, porque se le cayeron todos los 'seguritos (seguridad ciudadana) y carabineros por 'andar en auto robado'", explicó.
A pesar del impacto, señaló que no hubo consecuencias inmediatas. "Afortunadamente, conocemos a los carabineros de ahí y no pasó a mayores, quedó libre", indicó. Sin embargo, el automóvil fue retenido.
"Mi señora habría dado un poder"
Luego del shock inicial, fueron informados de cómo se habría concretado el delito: "En una notaría de San Miguel, mi señora habría dado un poder para que vendieran este auto", relató.
Pero Morandé asegura que ese documento nunca fue autorizado por su esposa. Posteriormente, la venta se concretó en otra notaría, "creo que en la zona norte", agregó.
El animador planteó la hipótesis de una clonación. "Yo creo que los gemelean. Le tienen que haber entregado otro auto con la misma patente. Pero nunca pasó por un TAG, nunca pasó por ningún lado; el seguro (mi mujer) lo siguió pagando".
La situación ha dejado a su esposa sin poder movilizarse. "Mi señora hoy día vive... está a 'pata', totalmente a 'pata'...", afirmó.
