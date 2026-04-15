Alcalde de San Bernardo anuncia querella tras agresión que sufrió junto a su equipo durante procedimiento en una villa

15 abr. 2026 - 23:00 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de la comuna de San Bernardo, Christopher White, se refirió a las agresiones que sufrió junto a su equipo municipal tras asistir a un procedimiento en una villa, relacionado con el retiro de neumáticos.

"Lamentablemente, a propósito de una tarea que usualmente realizamos de trabajo territorial, limpieza y recuperación de sitios que están tomados, en este caso por mecánicos clandestinos, fuimos a retirar unos neumáticos que estaban en una plaza. En este actuar, fuimos cobardemente atacados, emboscados por un grupo de individuos, que agredieron a un funcionario municipal", partió diciendo el jefe comunal.

Alcalde de San Bernardo anuncia querella contra agresores

Producto de las agresiones, un camarógrafo y el alcalde resultaron con lesiones. "Tratamos de sacar al funcionario, en ese proceso nos tiraron una piedra gigante, que terminó con un vidrio roto. En el transcurso de sacar a esta persona del lugar, recibo un par de golpes en mi espalda, afortunadamente no pasó a mayores".

"Esto devela aquello a lo que los funcionarios municipales estamos expuestos. Si mañana tenemos que ir a un operativo, y no tenemos carabineros disponibles, ¿no vamos a poder ir a darle tranquilidad a nuestras comunidades? Este es un tema complejo", agregó el jefe comunal.

Respecto a las detenciones de los agresores y las acciones a seguir, White dijo que "hay una persona detenida, tenemos imágenes de todas las personas que cometieron este cobarde acto. Nos vamos a querellar, los vamos a perseguir hasta las últimas consecuencias".

"No puede ser que un grupo minoritario termine imponiéndose en una comunidad activa como es el sector donde hoy día fuimos a limpiar, donde hay niños y adultos mayores que merecen tener una plaza para disfrutar y pasarlo bien", concluyó el jefe municipal.

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