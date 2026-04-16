Menor de 14 años es herido a bala en La Pintana

16 abr. 2026 - 02:52 hrs.

¿Qué pasó?

Un adolescente de 14 años resultó herido tras ser atacado con arma de fuego en la comuna de La Pintana, Región Metropolitana, en un hecho que es investigado como homicidio frustrado.

El caso quedó en manos del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, que inició las diligencias tras la llegada del menor a un recinto asistencial.

Trabajo en terreno y búsqueda de evidencia

La fiscal ECOH, Nadia Mondiglio, explicó que “estamos realizando las primeras diligencias respecto a una denuncia que nos ingresó porque en el Hospital Padre Hurtado había ingresado un niño de 14 años de edad con lesiones de arma de fuego en una de sus piernas y en principio habrían sido de carácter grave y ante eso fue que ingresa el procedimiento a la Fiscalía ECOH y nos encontramos realizando las primeras diligencias junto a la Policía de Investigaciones de Chile”.

Las diligencias se desarrollan junto a la Brigada de Homicidios de la PDI, con el objetivo de reunir antecedentes que permitan esclarecer la dinámica del ataque.

En ese contexto, Mondiglio agregó que “nos encontramos con el equipo ECOH realizando esas diligencias para encontrar justamente cámaras, alguna evidencia y también testigos y poder empadronarlos en el día de hoy o posteriormente”.

Estado de salud del menor

El adolescente recibió atención médica tras el ataque y, de acuerdo con los antecedentes disponibles, su condición evolucionó favorablemente.

Según indicó la fiscal, “el niño se encuentra fuera de riesgo vital y las lesiones en un principio serían de carácter menos grave en atención a las lesiones que le produjeron los impactos balísticos”.

Confirmación de edad y procedencia

La persecutora también confirmó antecedentes básicos de la víctima en medio de las primeras diligencias.

“Sí, efectivamente el niño tiene 14 años de edad”, señaló, agregando además que corresponde a un residente de la misma comuna donde ocurrió el ataque.