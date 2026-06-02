Contraloría pone la lupa sobre 15 alcaldes: arriesgan multas y hasta destitución por incumplir obligación legal

02 jun. 2026 - 18:35 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo llamado de atención emitió la Contraloría General de la República contra autoridades municipales de distintas zonas del país. Esta vez, el organismo fiscalizador apercibió a 15 alcaldes por no cumplir con una obligación clave en materia de transparencia y probidad pública.

La medida fue adoptada en el marco de las revisiones periódicas que realiza la entidad sobre las Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP), documentos que permiten conocer los bienes, actividades económicas e intereses de las autoridades para prevenir eventuales conflictos de interés.

Los alcaldes involucrados ahora cuentan con un plazo de 10 días hábiles para regularizar su situación. De lo contrario, podrían enfrentar un procedimiento sancionatorio formal contemplado en la legislación vigente.

¿Por qué fueron apercibidos?

Según informó la Contraloría, los jefes comunales no presentaron las actualizaciones obligatorias de sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio, requisito establecido en la Ley N.º 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses.

Por esta razón, el organismo envió oficios individuales a cada una de las autoridades notificándoles el incumplimiento y otorgándoles un plazo para subsanar la situación.

La advertencia fue emitida el pasado 27 de mayo y constituye una etapa previa al inicio de eventuales sanciones.

Las multas y sanciones que arriesgan

La legislación contempla diversas consecuencias para las autoridades que no cumplan con esta obligación de transparencia.

En primera instancia, quienes mantengan el incumplimiento pueden ser sancionados con multas que van desde las 5 hasta las 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).

Sin embargo, las consecuencias podrían ser aún más severas, la ley establece que si transcurren cuatro meses desde la aplicación de la sanción inicial y la autoridad sigue sin presentar su declaración, puede incluso ser destituida de su cargo.

Los 15 alcaldes apercibidos por Contraloría

Las autoridades municipales notificadas corresponden a las siguientes comunas:

San Rosendo, Región del Biobío.

Empedrado, Región del Maule.

Melipeuco, Región de La Araucanía.

Cabo de Hornos, Región de Magallanes.

Rinconada, Región de Valparaíso.

Los Muermos, Región de Los Lagos.

Los Sauces, Región de La Araucanía.

Toltén, Región de La Araucanía.

San José de Maipo , Región Metropolitana.

, Región Metropolitana. Sierra Gorda, Región de Antofagasta.

Santo Domingo , Región de Valparaíso.

, Región de Valparaíso. Quintero, Región de Valparaíso.

Arica , Región de Arica y Parinacota.

, Región de Arica y Parinacota. Lota, Región del Biobío.

Alto Biobío, Región del Biobío.

Una herramienta clave para la transparencia

Las Declaraciones de Intereses y Patrimonio son uno de los principales mecanismos de control utilizados para fortalecer la transparencia en el ejercicio de la función pública.

A través de ellas, las autoridades deben informar periódicamente sus bienes, inversiones, actividades económicas y vínculos que puedan generar potenciales conflictos de interés durante el desempeño de sus cargos.

Por ello, la actualización oportuna de estos antecedentes es considerada una obligación legal y un elemento central para resguardar la confianza pública en las instituciones.

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