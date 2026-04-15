Los 10 países de Latinoamérica con más reservas de oro en la actualidad

15 abr. 2026 - 08:30 hrs.

Brasil, México y Argentina conforman el Top 3 de los países de América Latina con más reservas de oro en la actualidad.

En el listado, más reciente, las otras 7 naciones en esta llamativa categoría son: Perú, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Paraguay, Colombia y Aruba.

Veamos, junto a Trading Economics, cuántas toneladas métricas de oro tienen como reservas estos países.

Cuáles son los países de Latinoamérica con más reservas de oro

1. Brasil

Las reservas de oro en el gigante del Sur aumentaron a 172.44 toneladas en el IV trimestre de 2025 desde 145.14 toneladas en el III trimestre del año pasado.

Enfatizan que las reservas auríferas promediaron 65.42 toneladas entre el 2000 y el 2025, alcanzando un máximo histórico de 172.44 toneladas en el IV trimestre de 2025 frente a un mínimo récord de 31.99 toneladas en el I trimestre de 2001.

2. México

En México, “disminuyeron a 120,12 toneladas en el cuarto trimestre de 2025 desde 120,14 toneladas en el tercer trimestre de 2025”.

Las reservas de oro de este país promediaron 71.61 toneladas desde 2000 hasta 2025, alcanzando un máximo histórico de 125.34 toneladas en el segundo trimestre de 2012, lejos de las 2.54 toneladas del II trimestre de 2008.



3. Argentina

Se mantuvieron sin cambios en 61,74 toneladas en el cuarto trimestre de 2025. Las reservas de oro en Argentina promediaron 49.45 toneladas desde 2000 hasta 2025, alcanzando un máximo histórico de 61.74 toneladas en el III trimestre de 2011.

4. Perú

Perú mantuvo sus reservas auríferas sin cambios en 34,67 toneladas en el cuarto trimestre de 2025.

Las reservas de oro promediaron 34.65 toneladas desde 2000 hasta 2025, siendo su máximo histórico de 34.68 toneladas en el cuarto trimestre de 2001.

5. Ecuador

Permanecieron sin cambios en 26,28 toneladas en el tercer trimestre de 2025. Las reservas de oro ecuatorianas se nivelaron en 23.89 toneladas los últimos 25 años, explica Trading Economics.

6. Bolivia

Las reservas de oro en Bolivia disminuyeron a 22,50 toneladas en el primer trimestre de 2025. Al cierre de 2024 eran 22,53 toneladas.

Este país se mantuvo en 35.52 toneladas desde 2000 al 2024. Su máximo histórico fue de 42.51 toneladas hace 13 años.

7. Guatemala

Se mantuvieron sin cambios en 13.02 toneladas en el IV trimestre de 2025.

Las reservas de oro en el país centroamericano promediaron 6.99 toneladas desde 2000 hasta 2025.

Su máximo histórico de 13.02 toneladas fue en el III trimestre de 2025.

8. Paraguay

También se mantuvieron sin cambios en 8,19 toneladas en el III trimestre de 2025. Las reservas de oro en Paraguay promediaron 4.52 toneladas desde 2000 hasta 2025, alcanzando un máximo histórico de 8.19 toneladas en el tercer trimestre de 2012.

9. Colombia

Permanecieron inalterables en 4,68 toneladas en el IV trimestre de 2025 desde 4,68 toneladas en el tercer trimestre de 2025.

Las reservas de oro en Colombia promediaron 8.23 toneladas desde 2000 hasta 2025, alcanzando un máximo histórico de 18.92 toneladas en el I trimestre de 2019.

10. Aruba

El Top 10 lo cierra la isla caribeña, donde señala Trading Economics las reservas auríferas se mantuvieron sin cambios en 3.11 toneladas en el cuarto trimestre de 2025.

Entre el 2000 y 2024, las reservas fueron 3.11 toneladas.

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