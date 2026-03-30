La historia real detrás del video viral del joven que "terminó en la UCI" por beber alcohol

30 mar. 2026 - 19:05 hrs.

¿Qué pasó?

Los últimos días se viralizó un video en el que se ve que un hombre quedó inconsciente luego de beber una botella de ron en un solo shot. Inicialmente, muchas personas aseguraron que lo hizo para cumplir un reto a cambio de 50 mil pesos colombianos, que equivalen a cerca de 13 mil pesos chilenos.

No obstante, el joven identificado como Carlos y apodado "la firma", publicó un video tras salir del hospital, aclarando los rumores sobre el incidente que protagonizó y negó haber estado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El hecho ocurrió en Tolima, Colombia. En el video se ve a Carlos tomando directo de la botella, mientras personas que estaban a su alrededor lo animaban a continuar. Segundos más tarde, Carlos pierde la conciencia y cae al suelo, por lo que fue trasladado de inmediato a un centro de salud.

Archivo web

Declaraciones del hombre que quedó inconsciente tras beber una botella de ron

"Soy Carlitos, alías 'la firma', me encuentro bien de salud. A los muchachos que aparecen en el video no les echen la culpa de nada, ellos son amigos míos, si me pasó lo que me pasó es por otras cosas y porque yo estaba mal", expresó el hombre al inicio del video, donde se le ve completamente estable y recuperado.

Asimismo, se dirigió a quienes están difundiendo el video que no hicieran eco de información falsa sobre su situación de salud. "Quisiera pedirle a las personas que suben cosas a las redes que no lo hagan más porque ustedes no saben nada. Dejen de hablar tanta tontera de que yo estaba en la UCI, porque no es cierto, ocupen bien su tiempo", agregó.

Finalmente, Carlos reiteró que el único responsable de lo que hizo fue él y pidió que no involucraran a las personas que aparecen en el video: "Quiero dejar algo en claro, a mí nadie me obligo a tomarme esa botella, los muchachos que salen ahí no tienen la culpa, ellos me ayudan económicamente y me apoyaron mucho en el hospital", declaró.

¿Qué efectos tiene el consumo excesivo de alcohol en poco tiempo?

Cuando una persona ingiere grandes cantidades de alcohol en un tiempo corto y de forma acelerada se arriesga a consecuencias graves e incluso mortales, producidas por una intoxicación severa conocida como coma etílico.

Los síntomas característicos de un coma etílico son la respiración lenta o pérdida inmediata de la consciencia, piel pálida, vómitos incontrolables o convulsiones. Ocurre porque el hígado supera su capacidad para metabolizar el alcohol y se deprime el sistema nervioso central, perjudicando la respiración.

¿Qué hacer en caso de que alguien sufra un coma etílico?

Ante un episodio de intoxicación severo por alcohol, puede haber riesgo de muerte por paro cardiorrespiratorio o broncoaspiración (asfixia por vómito). Lo recomendable es llamar a emergencias o acudir inmediatamente al centro asistencial más cercano, además de abrigar al afectado para evitar hipotermia y ubicarlo en posición lateral para prevenir riesgo de asfixia.

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