Deberá pagar más de $74 millones: Enfermero abandonaba a sus pacientes para gestionar un negocio propio

30 mar. 2026 - 16:38 hrs.

¿Qué pasó?

Un enfermero de 68 años fue condenado por el Tribunal de Cuentas italiano a indemnizar al servicio de salud regional, por abandonar a sus pacientes en reiteradas ocasiones, para cumplir labores en un supermercado del que era socio.

Varias familias con pacientes crónicos denunciaron que el asistente se ausentaba mientras atendía a los enfermos. Una investigación reveló que el funcionario marcaba su llegada en el centro de salud y, en lugar de prestar el servicio de atención a domicilio, se encargaba de la contabilidad e inventario de un negocio personal.

Las primeras demandas se introdujeron en 2015 y, al confirmarse que el asistente no cumplía adecuadamente con su labor en el Servicio de Salud Regional, fue sentenciado por el Tribunal de Casación a 18 meses de reclusión y delito contra la administración pública. Pues no solo descuidó sus funciones, sino que también le dio un uso personal al vehículo de la empresa.

El hecho ocurrió al noroeste de la Toscana y, tras investigar el caso, salió a la luz que el funcionario público no solo desatendía sus labores sanitarias, sino que presionó en varias oportunidades a sus compañeros para que cubrieran su ausencia y asumieran el servicio de asistencia a domicilio que le correspondía cumplir a él.

Juicios por responsabilidad penal y Civil

Cumplido el proceso judicial por responsabilidad penal, el sentenciado enfrentó un juicio para asumir la responsabilidad civil de sus actos. En ese sentido, fue el Tribunal de Cuentas quien dictaminó la sentencia tras estimar que el daño traspasa lo económico, ya que el hecho afecta la imagen de la sanidad pública.

Por lo anterior, la sanción impuesta corresponde al pago de una indemnización por un total de 70 mil euros, que equivale a más de $74 millones de pesos chilenos. Con esto, el condenado no solo cubrirá los intereses legales y el costo del proceso, sino que también el Servicio de Salud Regional, recuperará parte del dinero asignado a un servicio que no se entregó, por negligencia del asistente.

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