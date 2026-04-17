Ramón Vallés, aviador con más de 30 años de experiencia: "Pretenden que la inteligencia artificial sustituya pilotos"

17 abr. 2026 - 13:30 hrs.

De su dilatada trayectoria hablan sus de 30 años de experiencia y 28.000 horas de vuelo. Ese es el parte del currículum de Ramón Vallés, comandante y piloto comercial.

Vallés, entrevistado para un podcast, es de expresiones sólidas. Tiene claro que la inteligencia artificial (IA) avanza en todos los ámbitos y con la seguridad con la que despega o aterriza un avión manifiesta qué piensa sobre la IA en los terrenos de la aviación.

La inteligencia artificial y la aviación

- ¿Hacia dónde lleva la inteligencia artificial al mundo de los aviones?, le pregunta Carlos Roca para el podcast Roca Project.

Vallés, el mismo que afirma que el piloto automático es una herramienta, no un lujo ni un capricho para el piloto”, responde a Roca:

- “Mala cosa. No me gusta. Esto es muy peligroso. Pretenden que la inteligencia artificial sustituya a los pilotos”, acusa el experimentado comandante.

“¿Por qué vas a meter a un sistema para sacar a un piloto. Me van a poner un retrete en la cabina”, cuestiona Ramón Vallés.

Afirma que “la capacidad para tomar decisiones complejas es la principal barrera para la sustitución de los pilotos” y zanja: “La inteligencia artificial nunca va a tener el poder emocional de una persona", según lo citan en el medio español Cope.

Piensa Vallés que la seguridad debe ser considerada siempre como "una inversión" y nunca como un costo.

Las frases de un piloto con más de 30 años de experiencia

Te compartimos 7 frases del piloto Ramón Vallés

1. La aviación comercial de pasajeros es el medio de transporte más seguro por encima de todos. Las personas deberían tener más miedo a coger un coche.

2. Las cosas bien hechas no causan víctimas.

3. La salud mental es sagrada.

4. A bordo del avión no puede haber gente peligrosa.

5. La seguridad del pasajero depende del pasajero, no depende de mí. La gente no lleva el cinturón en el auto, ¿entonces en el avión por qué no?

6. Hemos vulgarizado el volar en avión.

7. Nosotros los pilotos presumimos de tener el despacho con las mejores vistas.

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