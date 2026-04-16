Estados Unidos amenaza con más bombardeos sobre Irán si toman una "mala decisión"

16 abr. 2026 - 15:26 hrs.

¿Qué pasó?

Estados Unidos volverá a bombardear Irán si Teherán "toma una mala decisión", amenazó este jueves el secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth, quien prometió mantener bloqueados los puertos iraníes "el tiempo que sea necesario".

En paralelo a estas amenazas, Pakistán media para lograr un segundo ciclo de diálogos entre Irán y Estados Unidos, mientras que el presidente del país norteamericano, Donald Trump, anunció que Israel y Líbano acordaron un alto al fuego de 10 días.

"Si Irán toma una mala decisión, se enfrentará a bombas cayendo"

De momento, Irán mantiene cerrado el estrecho de Ormuz, una vía crucial para el transporte de hidrocarburos, y Washington impuso desde el lunes un bloqueo a buques que provienen de o se dirigen a puertos iraníes, una medida que, según Hegseth, "funciona".

"Si Irán toma una mala decisión, se enfrentará a un bloqueo y a bombas cayendo sobre su infraestructura, su red eléctrica y sus instalaciones energéticas", amenazó el jefe del Pentágono.

Irán, por su parte, amenazó con bloquear también el mar Rojo, pero insistió en su voluntad de negociar, aunque con condiciones: exige que se respete su derecho a desarrollar un programa nuclear civil y señaló que solo está dispuesto a debatir "el nivel y el tipo de enriquecimiento" de uranio.

Conflicto en Medio Oriente

El conflicto en Oriente Medio, que estalló el 28 de febrero con bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha dejado miles de muertos, sobre todo en Irán y Líbano, y trastocó la economía mundial.

Ahora, el mundo espera que se prolongue el alto al fuego de dos semanas en el frente iraní, que entró en vigor el 8 de abril y expira la próxima semana.

El influyente jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir, se encuentra en Irán y se reunió este jueves con el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, considerado un interlocutor clave por Teherán.

Con la mediación de Pakistán, Estados Unidos e Irán acordaron una tregua y celebraron un primer ciclo de diálogos el fin de semana pasado en Islamabad, que concluyó sin acuerdo.

Líbano quedó excluido de esta tregua y Estados Unidos acogió en la semana las primeras conversaciones directas de alto nivel, en décadas, entre Israel y representantes libaneses, que avanzaron hacia un acuerdo para un cese de hostilidades que entraría en vigor este jueves.

Cabe recordar que el Líbano se vio arrastrado al conflicto el 2 de marzo, cuando el movimiento chiita libanés Hezbolá, proiraní, atacó a Israel en represalia por los bombardeos contra su aliado Irán.

Según autoridades libanesas, los ataques israelíes mataron a más de 2.000 personas y dejaron al menos un millón de desplazados.

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