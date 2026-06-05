Polémica en Calbuco por compra de chaleco antibalas destinado a la alcaldía

05 jun. 2026 - 19:50 hrs.

¿Qué pasó?

Una controversia se instaló en la comuna de Calbuco, región de Los Lagos, luego de que se conociera la adquisición de un chaleco antibalas destinado a la alcaldía por parte del municipio.

La compra, cuyo monto asciende a $452.200, quedó al descubierto tras la viralización de una orden de compra denominada “chaleco antibalas alcaldía”.

Se trata de un chaleco antibalas interior, diseñado para utilizarse bajo la ropa como una polera. La adquisición generó inmediatas reacciones entre vecinos y autoridades comunales, quienes sostienen que las condiciones de seguridad de la comuna no justificarían el uso de este tipo de equipamiento.

Vecinos cuestionan necesidad del implemento

Las críticas apuntan principalmente a que Calbuco no enfrenta niveles de violencia comparables a otras ciudades del país, por lo que la compra ha sido vista por algunos sectores como una medida innecesaria.

La presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Silvia González, manifestó sus reparos frente a la adquisición. En conversación con Radio Bío Bío, señaló que si la situación de inseguridad fuera tan compleja, todos los habitantes deberían contar con este tipo de protección.

“Todavía se puede andar por Calbuco y existe un poco de respeto”, afirmó la dirigente, agregando que, a su juicio, no existe una justificación clara para que el municipio destine recursos a la compra de un chaleco antibalas para la alcaldía.

Concejales piden explicaciones al alcalde

Los cuestionamientos también surgieron desde el Concejo Municipal. Los concejales Oscar González y Pedro Yáñez señalaron que hasta ahora no han recibido explicaciones por parte del alcalde Marco Silva respecto de la compra.

“Si esta compra es para sacarse una fotografía como lo hacen algunos alcaldes de la región Metropolitana, no estoy en lo absoluto de acuerdo”, sostuvo González.

Por su parte, Yáñez indicó que aún no está claro si el chaleco será utilizado por el jefe comunal o si responde a alguna necesidad específica del municipio. Sin embargo, fue enfático al señalar que “en Calbuco no estamos para andar con chalecos antibalas”.

Alcalde no habría respondido a consultas

Desde Radio Bío Bío en Puerto Montt intentaron contactar al alcalde Marco Silva para conocer los motivos detrás de la adquisición, pero no obtuvieron respuesta a los llamados realizados.

La polémica se produce además en un contexto donde Calbuco no figura entre las comunas priorizadas por el Gobierno para intervenciones especiales en materia de seguridad. De hecho, ninguno de los barrios considerados dentro de la estrategia regional corresponde a la comuna, la que tampoco fue incorporada al Plan Calles Sin Violencia.