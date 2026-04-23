Británica de 56 años se someterá a eutanasia tras perder a su único hijo en 2022: "Es mi vida, mi decisión"

23 abr. 2026 - 15:26 hrs.

¿Qué pasó?

La decisión de una ciudadana británica de recurrir a la eutanasia en una clínica de Suiza provocó conmoción en la opinión pública, no solo por el hecho de que está físicamente sana, sino por el trasfondo emocional que motivó su partida: la imposibilidad de superar la muerte de su único hijo en 2022.

Este caso sitúa el debate de la eutanasia en el complejo terreno del duelo extremo y la salud mental, planteando interrogantes sobre hasta dónde puede llegar el acompañamiento humano ante una pérdida irreparable.

Un vacío imposible de llenar

Se trata de Wendy Duffy, de 56 años, cuya salud física no es el problema. Su cuerpo funciona, pero su mundo se detuvo tras el fallecimiento de su único hijo, el vínculo más fuerte que la unía a la vida.

Tras intentar procesar la pérdida y enfrentarse a un vacío que describió como insoportable, concluyó que su ciclo vital había terminado con el de él.

El viaje a Suiza

El viaje a Suiza es el desenlace de un proceso silencioso. Allí, las leyes permiten el suicidio asistido bajo criterios de sufrimiento insoportable, un término que para ella no se traducía en dolores físicos, sino en la ausencia total de un propósito tras la tragedia familiar.

"Quiero morir, y eso es lo que voy a hacer. Es mi vida, mi decisión", fueron parte de las declaraciones de Duffy en Gran Bretaña.

¿Qué le dijo a sus hermanos?

La trabajadora social informó a sus seis hermanos de la decisión, aunque no enfatizó en los plazos por su propia protección: "Será una llamada difícil en la que me despediré de ellos y les daré las gracias", dijo.

"No obstante, estoy segura de que lo entenderán. Ellos conocen la situación, saben que no soy feliz, que no quiero estar aquí", sostuvo.

Duffy pasó años con tratamiento con antidepresivos e incluso en un momento pensó en quitarse la vida. Esto la llevó a optar por este método, por el cual tuvo que pagar unos 11 mil euros (poco más de 11 millones de pesos chilenos).

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