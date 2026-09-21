Meteorología emite alerta por "precipitaciones moderadas a fuertes con isoterma cero alta" para sectores de seis regiones del país

21 sept. 2026 - 18:19 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por "precipitaciones moderadas a fuertes con isoterma cero alta" para zonas de seis regiones del país, la que estará vigente desde la tarde del martes 22 de septiembre hasta la noche del jueves 24 del presente mes.

La medida responde a la condición sinóptica de "sistema frontal" y se esperan hasta 100 milímetros (mm) en algunos sectores.

¿En qué sectores podría haber precipitaciones "moderadas a fuertes"?

De acuerdo con el organismo, los sectores de las regiones que podrían verse afectados corresponden a Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. En específico, el detalle es el siguiente:

Región del Maule

Litoral: 30-50 mm (jueves 24).

Precordillera: 40-60 mm (jueves 24).

Cordillera: 40-60 mm (jueves 24).

Isoterma cero: 2.800 (jueves 24).

Región de Ñuble

Litoral: 45-55 mm (jueves 24).

Valle: 40-60 mm (jueves 24).

Precordillera: 60-80 mm (jueves 24).

Cordillera: 60-80 mm (jueves 24).

Isoterma cero: 2.700 (jueves 24).

Región del Biobío

Litoral: 50-70 mm (miércoles 23).

Cordillera Costa: 60-80 mm (miércoles 23).

Valle: 40-60 mm (jueves 24).

Precordillera: 40-60 (miércoles 23) - 60-80 (jueves 24).

Cordillera: 60-80 (jueves 24).

Isoterma cero: 3.000-2.700 (miércoles 23) - 2.700-2.500 (jueves 24).

Región de La Araucanía

Precordillera: 70-100 (miércoles 23).

Cordillera: 60-90 y 5-15 cm (miércoles 23).

Isoterma cero: 2.800 (miércoles 23).

Región de Los Ríos

Litoral: 40-70 (martes 22) - 70-90 (miércoles 23).

Cordillera Costa: 40-70 (martes 22) - 70-95 (miércoles 23).

Valle: 60-90 (miércoles 23).

Precordillera: 70-100 (miércoles 23).

Cordillera: 60-90 y 2-8 cm (miércoles 23).

Isoterma cero: 2.600 (miércoles 23).

Región de Los Lagos

Litoral: 60-80 (miércoles 23).

Cordillera Costa: 70-100 (miércoles 23).

Precordillera: 80-100 (miércoles 23).

Cordillera: 70-95 (miércoles 23).

Litoral Interior: 80-105 (miércoles 23).

Cordillera Austral: 80-100 (miércoles 23).

Isoterma cero: 2.300-2.700-2.400 (miércoles 23).

La DMC emite una alerta cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas".

El organismo recomienda a los ciudadanos mantenerse informados de las condiciones climáticas, seguir las instrucciones de las autoridades y evitar riesgos innecesarios.

Todo sobre El Tiempo