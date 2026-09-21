¿Qué es un río atmosférico y sus consecuencias en nuestro país? Alejandro Sepúlveda tilda evento de esta semana como "riesgoso"

21 sept. 2026 - 12:22 hrs.

¿Qué pasó?

A la espera de la llegada de un nuevo río atmosférico que dejará fuertes lluvias en la zona sur de nuestro país, el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, explicó las características del fenómeno y sus consecuencias.

¿Qué es un río atmosférico?

"El río atmosférico es vapor de agua 'que vuela'. Es un 'río volador' proveniente de sectores tropicales", comenzó explicando el periodista.

Según detalló, estos sistemas se desplazan "de oeste a este, o de noroeste hacia el sureste, en diagonal, desde la línea del Ecuador hacia Chile".

Este vapor de agua circula a una altura aproximada de uno o dos kilómetros sobre el mar y es invisible: "Si pasa un día despejado, no tendrás ni idea", señaló Sepúlveda.

El experto remarcó que el escenario cambia cuando este fenómeno coincide con un sistema frontal, ya que aumenta las precipitaciones. "Es como que recargas más posibilidad de lluvia al sistema frontal y multiplica el agua que por sí solo dejaría", destacó.

Los ríos atmosféricos, además, se clasifican en cinco categorías: "Uno y dos se dice que son buenas, porque la lluvia produce infiltración, riega los campos, etc.", sostuvo, agregando que la tres es intermedia. En cambio, "cuatro y cinco son consideradas peligrosas".

¿Qué se espera para nuestro país en próximos días?

Para esta semana en Chile, Sepúlveda indicó que "se espera un río atmosférico que sería categoría cuatro en la región de Los Ríos. O sea, estamos hablando de un evento riesgoso".

También indicó que el fenómeno llegaría en categoría 3 a las regiones de Los Lagos, La Araucanía y Biobío, y en categoría 1 a sectores del Maule.

"Entonces es un temporal", afirmó, anticipando un escenario con viento que "puede superar los 80 kilómetros por hora", precipitaciones que “pueden superar los 150 milímetros" y una isoterma sobre los 2.100 o 2.200 metros.

"Hay nieve que queda de eventos anteriores que podría, además de la lluvia, derretirse y aumentar el caudal de los ríos. (También se esperan) marejadas por el viento. A esto suma el "peligro latente de remociones en masa" en Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

El fenómeno, aclaró Sepúlveda, no es excepcional para Chile: "En promedio, hay como 40 ríos atmosféricos que llegan al país en el año". Su amenaza depende de la cantidad de vapor: "Son peligrosos cuando el vapor de agua que transportan es mucho. Cuando son categorías 4 o 5", agregó.

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