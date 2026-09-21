Fernando Solabarrieta rompe el silencio tras episodio en Sin Filtros y ofrece disculpas: "No hay excusas"

21 sept. 2026 - 23:50 hrs.

Fernando Solabarrieta volvió a aparecer en pantalla en Sin Filtros después de varias semanas fuera del espacio televisivo, tras el episodio ocurrido a comienzos de septiembre que terminó con su salida del programa en plena transmisión.

Aunque esta vez tampoco estuvo a cargo de la conducción, el periodista intervino al comienzo de la emisión para referirse por primera vez públicamente a lo ocurrido y entregar explicaciones a la audiencia y a sus compañeros de trabajo.

El episodio se registró el lunes 7 de septiembre, cuando Mara Sedini debió asumir la conducción de Sin Filtros luego de que Solabarrieta presentara dificultades durante la transmisión. En ese momento, el periodista se mostró inquieto, tuvo problemas para hablar y llegó a olvidar algunos datos mientras estaba al aire.

La situación rápidamente generó comentarios entre los televidentes y dio paso a distintas especulaciones. Entre ellas, algunos usuarios lo relacionaron con el consumo de alcohol, debido a que el propio Solabarrieta ha hablado públicamente sobre su historial con esta problemática. También surgieron rumores respecto de una eventual salida del programa.

"No estaba acorde en mis condiciones profesionales"

A dos semanas del episodio, Solabarrieta decidió abordar directamente lo ocurrido. Si bien no confirmó si volverá a asumir la conducción de Sin Filtros, reconoció que aquella jornada no se encontraba en las condiciones profesionales necesarias para estar al frente del programa.

“Exactamente dos semanas estaba aquí mismo intentando conducir un programa emblemático que se merece el mayor de los respetos”, partió diciendo, “voy a ser claro, honesto y muy sincero: yo no estaba acorde en mis condiciones profesionales para conducir ese día“.

El periodista explicó que se vio afectado por una “situación” con la que ha debido lidiar durante años y que calificó como “altamente traicionera”.

A partir de aquello, decidió ofrecer disculpas a las personas que trabajan detrás de cámaras y a quienes forman parte de la producción del espacio.

“Por eso, lo primero que quiero hacer es pedir disculpas. Un perdón de todo corazón, primero que nada, a todas las personas que están detrás de cámaras, a toda la producción de esta empresa, a cerca de 30-40 personas que trabajan día a día, y que yo, en ese acto, comprometí en su trabajo, comprometí en su condición laboral. Después, pedir disculpas a quienes habían confiado en mí para entregarme tamaña responsabilidad y que, ese día, sin quererlo, evidentemente, sin ninguna intención, no pude responder a esa responsabilidad, a ese desafío”, continuó.

Disculpas a la audiencia

Finalmente, Solabarrieta dirigió sus palabras a quienes estaban viendo el programa aquella jornada y reconoció que no se encontraba bien.

“Y lo más importante. Perdón de todo corazón a ustedes, a la audiencia de Sin Filtros, al público, porque ese día no estaba bien. No hay excusas“, aseguró.