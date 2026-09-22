Reforma para ampliar detención de extranjeros no logra quórum y es rechazada en la Cámara

22 sept. 2026 - 15:25 hrs.

¿Qué pasó?

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó este martes la reforma constitucional impulsada por el Gobierno que buscaba ampliar el plazo de detención de personas extranjeras con una orden de expulsión administrativa.

La iniciativa requería 89 votos favorables para ser aprobada, pero obtuvo 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones, quedando a solo un voto del quorum exigido. Con ello, el proyecto no logró avanzar en su tramitación en la Cámara.

La propuesta buscaba modificar el plazo vigente para la ejecución de expulsiones administrativas, estableciendo que la detención pudiera extenderse hasta 30 días corridos, bajo determinadas condiciones y con autorización judicial para eventuales prórrogas.

¿Qué proponía la reforma?

El proyecto, ingresado por mensaje del Ejecutivo y correspondiente al boletín 18.314-07, buscaba reformar la Constitución en materia de detención para la ejecución de expulsiones administrativas. La iniciativa se encuentra registrada oficialmente en la Cámara de Diputadas y Diputados.

De acuerdo con el texto sometido a discusión, el objetivo era ampliar las herramientas disponibles para concretar expulsiones administrativas cuando existieran dificultades para materializarlas dentro del plazo vigente.

La propuesta contemplaba que la detención pudiera extenderse hasta 30 días y que, bajo determinadas circunstancias, la medida pudiera ser prorrogada con autorización judicial previa, siempre que ello resultara necesario para asegurar el cumplimiento de la expulsión.

El proyecto también establecía disposiciones específicas para casos vinculados a solicitudes de detención previa o al inicio de procedimientos de extradición pasiva.

Gobierno defendió la ampliación del plazo

Durante el debate, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió la iniciativa y sostuvo que el plazo existente podía resultar insuficiente para completar las distintas actuaciones necesarias para concretar una expulsión.

Entre ellas mencionó la identificación y localización de las personas, la notificación correspondiente, la obtención o verificación de documentos de viaje, la coordinación con los consulados y los traslados hacia los puntos de salida del país.

Desde el Ejecutivo se planteó así que la modificación buscaba entregar una herramienta adicional para enfrentar las dificultades operativas que pueden surgir durante la ejecución de una expulsión administrativa.

Críticas durante el debate

Durante la discusión parlamentaria también hubo intervenciones en contra de la reforma. Algunos diputados cuestionaron que la respuesta a las dificultades para concretar las expulsiones fuera ampliar los períodos de privación de libertad.

Entre los argumentos planteados estuvieron las garantías judiciales y el carácter excepcional que debe tener la detención. También se expresaron reparos respecto del impacto que una medida de mayor duración podría tener en personas pertenecientes a grupos vulnerables.

El diputado Marcos Barraza cuestionó que extender el período de detención resolviera los problemas prácticos asociados a las expulsiones y planteó que “prolongar una detención no consigue un documento de viaje, no mejora la coordinación consular ni genera transporte”.

La votación que dejó fuera al proyecto

Para aprobar la reforma constitucional se necesitaban 89 votos, equivalentes a cuatro séptimos de la Cámara. Sin embargo, la iniciativa consiguió 88 votos favorables, mientras que 28 diputados votaron en contra y 19 se abstuvieron.

De esta manera, el proyecto quedó rechazado en la Sala y no continuará su tramitación en la Cámara en los términos votados este martes.

El resultado también generó reacciones dentro del oficialismo, debido a que la iniciativa quedó a un solo voto del quorum constitucional requerido. Durante la jornada se informó además de ausencias de parlamentarios oficialistas que se encontraban acompañando al Presidente José Antonio Kast en su viaje a Naciones Unidas.