Megamedia Sostenible se suma a BetterSport para impulsar la sostenibilidad en el deporte

23 sept. 2026 - 17:39 hrs.

El deporte no solo promueve vida sana y bienestar. También puede convertirse en un espacio para generar cambios positivos en las personas y el entorno. Desde esa mirada, Megamedia Sostenible y BetterSport sellaron una alianza como media partners para visibilizar iniciativas que están incorporando la sostenibilidad como parte de su gestión deportiva.

La colaboración contempla la participación de Megamedia en una premiación impulsada por BetterSport que busca reconocer a clubes y organizaciones deportivas que integran prácticas sostenibles, poniendo en valor experiencias que van más allá de la actividad deportiva y que consideran aspectos ambientales y sociales.

La iniciativa nace desde una mirada innovadora sobre el deporte. BetterSport busca transformar el ecosistema deportivo en un espacio que también contribuya a los desafíos de sostenibilidad, trabajando con organizaciones y eventos para incorporar herramientas como la medición de huella de carbono, la gestión de residuos, el uso eficiente de recursos y la educación.

Esta visión ha sido impulsada por su fundador, Felipe Villarino, quien ha destacado la necesidad de que clubes, federaciones y otros actores del deporte comiencen a medir y gestionar sus impactos.

En este contexto, la creación de estos premios representa una nueva forma de reconocer y hacer visibles las buenas prácticas que ya se están desarrollando en el mundo deportivo, generando referentes que puedan inspirar a otras organizaciones.

Para Megamedia Sostenible, sumarse a esta iniciativa responde justamente a la posibilidad de amplificar una conversación que está comenzando a tomar fuerza y acercarla a nuevas audiencias. La alianza se conecta con el propósito de utilizar las plataformas de Megamedia para visibilizar iniciativas, soluciones e historias que generan impacto positivo.

Porque cuando la sostenibilidad también se vive en las canchas, clubes y organizaciones deportivas, esas experiencias merecen ser conocidas, compartidas y multiplicadas.

Porque cuando las buenas iniciativas encuentran espacios para ser contadas, su impacto puede llegar mucho más lejos.