Denuncia ante Fedachi involucra a Restrepo por polémica en el atletismo: "Es sumamente reprochable"

Continúa la polémica en torno a la prueba de 4x400 metros en Santiago 2023, luego de las acusaciones de "racismo y clasismo" que profirieron las deportistas Poulette Cardoch y Berdine Castillo, quienes fueron excluidas de la competición pese a que los tiempos logrados eran mejores de los de algunas compañeras.

Ahora, Francisco Muñoz, integrante de la Comisión de Atletas, dialogó con El Mercurio sobre los pasos a seguir en torno a la polémica luego de presentar durante la noche de ayer una denuncia ante la Federación Atlética de Chile (Fedachi).

La denuncia ante la Fedachi involucra a Restrepo

"La denuncia va directamente al directorio y en ella se comunica la irregularidad del técnico Marcelo Gajardo y se menciona la supuesta intervención de terceros, Leslie Cooper y Ximena Restrepo, de manera directa e indirecta", detalló en la entrevista, apuntando a la vicepresidenta de Worlds Athletics y madre de una de las competidoras, Martina Weil.

Respecto al caso específico de Castillo, indicó que "menciona que tanto su entrenador como ella estuvieron recibiendo comentarios del tipo: 'Hay que ver si Berdine termina o no la carrera del 800'. Hay gente del directorio que logró percibir dichos de Leslie Cooper en que hacía alusión a que Berdine no debería ser parte de la posta, ya que venía de una carrera de 800 metros planos".

En cuanto al punto anterior, Muñoz profundizó que "Leslie Cooper es la segunda directora del Comité Olímpico de Chile. Lo otro es que Martina Weil y Fernanda Mackenna salieron del mismo colegio (Villa María Academy), y que se menciona el vínculo entre Ximena Restrepo y Leslie Cooper, mamá de Fernanda Mackenna... Ella tenía el sexto tiempo de presentación (y corrió la posta). A Cooper y Restrepo se les ve juntas en el estadio, en parte del evento (Santiago 2023), y eso da a suponer que existe un vínculo de interés asociado a las decisiones que se tomaron. Es materia de la investigación".

Asimismo, subrayó que "la intervención de Ximena Restrepo se documenta con testigos y hechos señalados por entrenadores, atletas y dirigentes: cuando se dio la decisión de mantener el orden original y pactado con las atletas, Restrepo increpa, insulta al jefe del área de velocidad, Juan Pablo Raveau, con frases de alto calibre. También al gerente técnico de la federación, Felipe de la Fuente. Esta discusión derivó en una desestabilización emocional en momentos de concentración previo a la carrera. Sobre la señora Restrepo, muchos testigos lo afirman".

"Se descubrieron otros detalles"

Por otra parte, aseguró que "no conozco a Cooper ni a Restrepo, pero estos hechos no me sorprenden del todo, ya que se descubrieron otros detalles, opiniones que hablan de forma unánime conductas negativas de tales personas en eventos pasados. Acá hay elitismo y discriminación: que un entrenador objete el rendimiento de un atleta frente a otros atletas da a entender que está dejando de lado un principio básico de objetividad".

Finalmente, sostuvo que "lo de la señora Restrepo es sumamente reprochable, además, porque ella no tenía absolutamente nada que hacer en la toma de decisiones del equipo. La evidencia deja entrever que existe tráfico de influencias dentro del atletismo".

