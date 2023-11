Atleta chilena Cardoch denuncia haber sido sacada a último minuto de competencia en Panamericanos

07 nov. 2023 - 12:05 hrs.

¿Qué pasó?

La atleta chilena Poulette Cardoch denunció haber sido sacada a último minuto de la competencia posta 4x400 mujeres de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

El pasado sábado, la atleta debía ser parte de la prueba 4x400 en la instancia deportiva, donde estaba en la nómina del equipo titular. Sin embargo, dos horas antes de correr, acusó haber sido reemplazada.

Según un comunicado que publicó en redes sociales, Cardoch cuenta con la tercera mejor marca en el ranking para la prueba de 400 metros en el periodo de clasificación de los Panamericanos.

"El sábado corríamos la 4x400 en los Juegos Panamericanos. Llegaba como titular con la tercera mejor marca de Chile (...) En todo momento, meses, semanas e incluso en la misma Villa se me dijo a mí y a mi entrenador que estaba todo Ok. Incluso durante la reunión técnica oficial que sostuvo toda la selección de atletismo, fui ratificada como parte del equipo titular", explicó Cardoch.

Poulette Cardoch (@fotografiadeportiva)

"No se me dio ninguna razón"

El ranking para la clasificación para la prueba de los 400 metros de los Juegos Panamericanos, está liderado por la ganadora del oro Panamericano, Martina Weil, seguido por Sthephanie Saavedra, Poulette Cardoch y Berdine Castillo. En el quinto y sexto puesto están Violeta Arnariz y Fernanda Mackenna, como suplentes.

La atleta acusó que el entrenador de dicha competencia la sacó a ella y Berdine Castillo de la prueba, para reemplazarlas por las dos reservas.

"El entrenador del relevo, sin avisar nada, y dos horas antes de correr, decide sacarnos a mí y Berdine Castillo (3ra y 4ta de la prueba de los 400 metros) y poner a las reservas (5ta y 6ta del ranking de la prueba de 400 metros)", contó.

Sobre los motivos que provocaron que saliera del equipo titular, Cardoch acusó que "no se me dio ninguna razón de peso, concreta. Solo se me dijo que 'veía mejor a las otras' excusa o argumento que en un deporte objetivo como el atletismo carece de cualquier fundamento".

Martina Weil, Poulette Cardoch, Berdine Castillo y Rocío Muñoz (Archivo / @fotografiadeportiva)

La deportista añadió que "mi sorpresa fue total y rápidamente me percaté que también lo era para el resto del cuerpo técnico de la selección nacional. El jefe del área de velocidad y encargado técnico de la federación no estaban enterados de que el entrenador de relevo había decidido desestimar los criterios de selección".

Sobre la inesperada decisión, Cardoch indicó que "jamás imaginé que ocurriría algo así. Había batido mi mejor marca tres veces este año y me había ganado ese cupo en la pista, mediante méritos y marcas objetivas, que me permitían ser parte del equipo titular. Lo peor y más doloroso para mí fue que se me avisara tan encima".

Tras lo sucedido, el entrenador de relevos "fue revelado de su cargo" y tanto ella como Berdine fueron reintegradas al equipo. No obstante, cuando fueron a la pista de calentamiento, llegó "gente externa al equipo a presionar e insultar agresivamente al jefe del área de velocidad, al encargado técnico de la federación y otros entrenadores de la selección que habían solidarizado con nosotras", agregó.

Mientras Berdine decidió participar de la prueba, Cardoch optó no ser parte de la competencia debido a lo que había ocurrido.

"La situación me superó emocionalmente. Después de todo lo acontecido, no me encontraba en condiciones físicas ni mentales de dar lo mejor de mí, por lo que desistí de ser parte de un relevo en el que me había ganado el derecho de participar", expresó.

Asimismo, indicó que "toda mi familia y amigos estaban en el estadio esperándome y lamentablemente no pude estar ahí".

Finalmente, la atleta nacional realizó una reflexión sobre lo ocurrido. "Subo esto para prevenir que ocurran cosas así en el futuro. Además, para visibilizar una situación que ocurrió previo a una competencia muy importante, por lo cual ningún atleta merece pasar", mencionó.

"Por otro lado, porque quiero agradecer a todos los que me han mostrado su apoyo y también ayudado hasta acá. Estoy infinitamente agradecida, realmente no saben cuánto. Seguiré y seguiremos a lo que venga con todo como siempre", concluyó.

