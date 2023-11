Patinador Emanuelle Silva pide detener ataques contra deportista brasileño que lo empujó: "Él lo está pasando muy mal"

05 nov. 2023 - 19:02 hrs.

¿Qué pasó?

El deportista chileno, Emanuelle Silva, realizó un llamado a dejar de atacar a través de redes sociales a Guilherme Abel Rocha, patinador brasileño que lo empujó durante la prueba de carrera patín de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Cabe recordar que tras su caída, el patinador nacional logró quedarse con la medalla de bronce, ya que el competidor de Brasil fue descalificado por su acción.

Emanuelle Silva pidió que paren los ataques contra el patinador brasileño

Finalizada la competencia de hoy, en que Abel Rocha empujó a Silva, quien cayó al suelo en plena carrera, cientos de chilenos fueron hasta las redes del deportista brasileño a insultarlo, provocando que tuviera que cerrar los mensajes de sus publicaciones.

Fue tras estos insultos, que Emanuelle Silva publicó en su Instagram personal, en conjunto con la cuenta de Team Chile, un llamado para que se detengan los ataques contra el patinador.

"Quería decirles que estoy bien, son cosas del deporte y gracias a Dios no pasó a mayores. Son cosas que nosotros vivimos día a día", comenzó explicando Silva.

Posteriormente, señaló que “quería aprovechar de pedirles un gran favor... mi compañero de Brasil no lo está pasando bien. Le han llegado muchos mensajes por lo que pasó y si me pueden ayudar para que eso no siga ocurriendo”.

“Él lo está pasando muy mal. Nos topamos siempre en los campeonatos, me pidió disculpas y todo bien, son cosas del oficio”, sentenció.

