Otra denuncia en el atletismo: Berdine Castillo acusa "racismo" y lanza dardos contra Ximena Restrepo

08 nov. 2023 - 09:32 hrs.

¿Qué pasó?

La atleta chilena Berdine Castillo sumó otra denuncia sobre lo ocurrido en la competencia posta 4x400 mujeres de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

El pasado sábado se disputó la carrera y el equipo titular estaba conformado por las cuatro mejores marcas del ranking: Martina Weil, Stephanie Saavedra, Poulette Cardoch y Berdine Castillo.

Según acusaron Cardoch y Castillo, ambas fueron sacadas a último minuto de la competencia, para ser reemplazadas por dos atletas suplentes: Violeta Arnariz y Fernanda Mackenna, quienes tenían el puesto 5 y 6 del ranking.

Acusó racismo y discriminación

Poulette Cardoch fue la primera en denunciar lo ocurrido y ahora se sumó Berdine Castillo, quien ratificó la versión de su compañera y entregó más antecedentes sobre lo ocurrido.

Los días previos a los juegos "comencé a ser progresivamente hostigada por algunas compañeras y el entregador encargado de coordinar el relevo, Sr. Marcelo Gajardo. Me instaban a ceder mi cupo en la posta", aseveró Berdine Castillo.

Berdine Castillo (Aton)

Los motivos que acusa haber recibido, dicen relación con que decían que debía enfocarse en su prueba de 800 metros y que "había otras integrantes del relevo que podrían hacerlo mejor". Aunque día antes del entreno se había ratificado su participación en la carrera, cerca de dos horas antes de la prueba la bajaron del equipo.

"Cuando estaba terminando mi calentamiento para disputar la final de los 800 metros (probablemente una de las carreras más importantes de mi vida) y a poco más de dos horas para que iniciara el relevo, el Sr. Gajardo se presentó en la pista. Solicitó a mi técnico que abandonara el calentamiento que me estaba supervisando, para expresarle que había decidido ignorar los criterios de selección a último minuto y que me eliminaba del relevo", confesó.

En ese momento contó con el apoyo de su entrenador y de su psicólogo deportivo, quienes estuvieron con ella para que pudiera seguir concentrada en su otra competencia. Sin embargo, eso no evitó que tuviera diversas interrogantes luego de lo ocurrido.

A poco andar, ambas atletas fueron reintegradas al equipo, aunque Poulette decidió no ser parte de la prueba debido a cómo se encontraba tras lo ocurrido. Cuando fueron reincorporadas, Berdine acusó haber recibido diversos maltratos.

Martina Weil, Poulette Cardoch, Berdine Castillo y Rocío Muñoz (Archivo / @fotografiadeportiva)

"Con nuestro regreso hubo compañeras que amenazaron con bajarse del equipo y me hicieron la "ley del hielo". De hecho, hice preguntas a las compañeras de la posta y se rehusaban a dirigirme la palabra", explicó.

En paralelo "comenzaron a llegar a la pista personas externas al equipo nacional, en especial familiares de otras integrantes del relevo, quienes gritaban e insultaban al equipo técnico de la federación y a otros entrenadores/as que habían solidarizado con nosotras. En lo personal fui increpada de múltiples formas, llegando incluso a insultos que resultan imposibles de no vincular con racismo, clasismo, elitismo y otras expresiones de discriminación".

Acusa a madre de Martina Weil de gritos e insultos

En su declaración pública, Berdine Castillo acusó gritos e insultos de parte de la atleta olímpica Ximena Restrepo, madre de Martina Weil, ganadora del oro en los 400 metros de los Juegos Panamericanos.

"Entre las personas que se presentaron en la pista estuvo la vicepresidenta de World Athletics, Sra. Ximena Restrepo (mamá de Martina Weil), quien sin considerar el peso simbólico de su presencia y de sus palabras, gritó e insultó a técnicos de la Federación chilena, señalando a viva voz mi nombre y cuestionando mi presencia en el equipo. Exigió y presionó en todo momento, sin derecho o potestad alguna, que me sacaran del relevo 4x400. Hay múltiples testigos de estos hechos".

Castillo reconoció que estuvo "al borde de renunciar", ya que "la pena y la desazón" la "embargaban".

La atleta también reflexionó que "con Poulette estamos conscientes de que no provenimos de ninguna elite social o económica. También que somos las únicas deportistas del relevo que no egresaron de colegios vinculados al estrato socioeconómico alto de la capital o centros educativos extranjeros. No obstante, siempre confiamos que el atletismo al ser un deporte donde todo se mide objetivamente".

Finalmente, Berdine Castillo sinceró que "ante tamaña injusticia, resulta imposible guardar silencio. Siento que es mi deber denunciar lo ocurrido y abogar por un atletismo libre de prejuicios y discriminación. Confío, que esta declaración sirva para que este tipo de situaciones no se repitan nunca más".

