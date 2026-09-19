Los caturros buscan hacer historia: ¿A qué hora juegan y dónde ver el partido entre Santiago Wanderers y Real Madrid Sub-20?

19 sept. 2026 - 03:00 hrs.

Este sábado, los jóvenes jugadores de Santiago Wanderers buscarán hacer historia cuando se enfrenten al Real Madrid por la final de la Copa Intercontinental Sub-20.

Los "caturros" llegaron a esta instancia tras coronarse como campeones de la Copa Libertadores Sub-20, torneo en el que vencieron a Flamengo en la final, equipo que venía de ser bicampeón.

El evento será en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, España, recinto del elenco "merengue", al cual llegarán unos 2.000 fanáticos del conjunto de Valparaíso.

¿A qué hora juega Santiago Wanderers vs Real Madrid?

El partido comenzará a las 07:30 de la mañana de este sábado 19 de septiembre (hora chilena) y 12:30 de la tarde en horario de España.

¿Dónde ver la final entre Santiago Wanderers y Real Madrid?

La final de la Copa Intercontinental Sub-20 se podrá ver a través de TNT Sports, ESPN y vía streaming por Disney+ y HBO Max.

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Ya que es un partido único, en caso de que haya empate en el tiempo reglamentario, no habrá prórroga, sino que se definirá el campeón en los penales.

En la previa del encuentro, Felipe Salinas, entrenador de Santiago Wanderers, dijo que "no solo representamos a un país, sino a toda Sudamérica. Hemos ganado la Copa Libertadores, así que tenemos una mayor responsabilidad. Pero lo que les he dicho a los chicos es que tenemos que disfrutarlo, porque son momentos únicos".

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