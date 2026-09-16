Inteligencia artificial convierte calles de Santiago en un escenario para los atletas del Team Chile

16 sept. 2026 - 15:41 hrs.

Las calles de Santiago se transformaron, al menos virtualmente, en el escenario de una serie de sorprendentes hazañas deportivas. Clavados, BMX, skate, esgrima y tiro aparecen integrados a reconocidos espacios de la ciudad.

La intervención fue realizada mediante inteligencia artificial y producción digital, combinando imágenes de lugares existentes con acciones que serían imposibles de concretar físicamente en esos mismos puntos.

Los atletas en la ciudad

Entre las escenas aparece Francisca Crovetto, quien dispara hacia un objetivo situado sobre el techo de Parque Arauco. Al acertar, una antorcha virtual se enciende como parte de la presentación de Dupu Fest 2026.

También se puede ver al voleibolista Esteban Grimalt realizando un remate desde Cerro El Plomo hacia el Boulevard de Parque Arauco. A esto se suman deportistas ejecutando maniobras de skate y BMX sobre la arquitectura del sector.

Otra de las imágenes representa a un clavadista lanzándose desde la parte superior de la entrada del centro comercial, con una piscina incorporada digitalmente en plena calle Cerro El Plomo.

El trabajo corresponde a WISE Innovation Studios, en colaboración con Parque Arauco y Team Chile, y utiliza una modalidad que el estudio denomina AI Virtual OOH.

La tecnología permite intervenir digitalmente espacios públicos y convertirlos en escenarios para contenidos que buscan alejarse de los formatos publicitarios tradicionales.

“Son piezas pensadas para sorprender, compartirse y generar conversación”, explica Igal Weitzman, CEO de WISE Innovation Studios, sobre el objetivo de esta propuesta.

La campaña funciona además como antesala de Dupu Fest, iniciativa de Team Chile orientada a acercar el deporte y los valores del Movimiento Olímpico a las nuevas generaciones.

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El encuentro contempla actividades relacionadas con diferentes disciplinas y espacios para que niños y jóvenes puedan conocerlas directamente. También habrá instancias para compartir con deportistas nacionales.

Entre ellas se consideran Meet & Greet, fotografías, autógrafos y conversaciones con atletas, incluyendo eventualmente a representantes que consigan medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Para Crovetto, este tipo de iniciativas puede ayudar a despertar curiosidad por la actividad física. “Siempre tenemos que darle cabida a las iniciativas innovadoras en el deporte”, sostuvo.

La activación podrá verse entre el 21 y el 27 de septiembre, como parte de la campaña previa a Dupu Fest 2026.

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