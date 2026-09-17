Fiestas Patrias 2026: Revisa la parrilla de artistas que se presentarán en las fondas de Puente Alto
- Por Nicolás Díaz
Desde este jueves 17 de septiembre, la comuna de Puente Alto ya comenzó a celebrar las Fiestas Patrias 2026 y uno de sus eventos principales son las Fondas de la Provincia Cordillera.
Las mencionadas fondas se desarrollarán hasta el próximo domingo 20 de septiembre en Avenida El Volcán 06680, a un costado del parque de diversiones Mampato Las Vizcachas.
El evento cuenta con cocinerías, foodtrucks, chicherías, artesanías, zonas de juegos, un bloque infantil, concursos, un gran espacio al aire libre, estacionamientos y una parrilla de artistas que amenizarán cada jornada.Ir a la siguiente nota
¿Qué artistas se presentarán en las fondas de Puente Alto?
Jueves 17 de septiembre
- Bravas Folclor.
- Los Históricos.
Viernes 18 de septiembre
- Los Huasos del Sur.
- Sonora Malecón.
- Bravas Folclor.
Sábado 19 de septiembre
- El Bloque 8.
- A Rienda Suelta.
- Bravas Folclor.
Domingo 20 de septiembre
- Grupo Disparo.
- Jetset (Tributo a Soda Stereo).
¿Dónde se pueden comprar las entradas?
Las entradas a las Fondas de la Provincia Cordillera tienen un costo de $5.000 y se pueden comprar a través de www.filacero.cl, en donde solo debes buscar en su calendario de "Eventos" el día en el que quieres asistir.
Pese a este costo, al tratarse de un evento privado, todos los menores de 12 años pueden entrar completamente gratis a las fondas.
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