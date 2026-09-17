Fiestas Patrias 2026: Revisa la parrilla de artistas que se presentarán en las fondas de Puente Alto

17 sept. 2026 - 17:24 hrs.

Desde este jueves 17 de septiembre, la comuna de Puente Alto ya comenzó a celebrar las Fiestas Patrias 2026 y uno de sus eventos principales son las Fondas de la Provincia Cordillera.

Las mencionadas fondas se desarrollarán hasta el próximo domingo 20 de septiembre en Avenida El Volcán 06680, a un costado del parque de diversiones Mampato Las Vizcachas.

El evento cuenta con cocinerías, foodtrucks, chicherías, artesanías, zonas de juegos, un bloque infantil, concursos, un gran espacio al aire libre, estacionamientos y una parrilla de artistas que amenizarán cada jornada.

¿Qué artistas se presentarán en las fondas de Puente Alto?

Jueves 17 de septiembre

Bravas Folclor.

Los Históricos.

Viernes 18 de septiembre

Los Huasos del Sur.

Sonora Malecón.

Bravas Folclor.

Sábado 19 de septiembre

El Bloque 8.

A Rienda Suelta.

Bravas Folclor.

Domingo 20 de septiembre

Grupo Disparo.

Jetset (Tributo a Soda Stereo).

¿Dónde se pueden comprar las entradas?

Las entradas a las Fondas de la Provincia Cordillera tienen un costo de $5.000 y se pueden comprar a través de www.filacero.cl, en donde solo debes buscar en su calendario de "Eventos" el día en el que quieres asistir.

Pese a este costo, al tratarse de un evento privado, todos los menores de 12 años pueden entrar completamente gratis a las fondas.

Todo sobre Fiestas Patrias