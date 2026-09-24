Mundialista y estrella de Colo Colo incursiona como actor: Participará en película de terror

24 sept. 2026 - 15:24 hrs.

¿Qué pasó?

El máximo goleador en la historia de la Primera División del fútbol chileno e ídolo de Colo Colo, Esteban Paredes, está haciendo noticia durante los últimos días y esta vez no es por su participación en una cancha, sino porque confirmaron el próximo paso en su carrera: ser actor.

Si bien “El Tanque” se encuentra hasta el día de hoy ligado al mundo del fútbol, desempeñándose como director técnico de Santiago Morning en Segunda División, será en la futura película del influencer Diego González donde dará el salto a la pantalla grande.

El guiño en redes sociales junto a Diego González

La noticia fue confirmada por el propio organizador de populares realitys de internet en su cuenta de Instagram, donde posteó un reel jugando con el mundialista en Sudáfrica 2010: “Chuteando después del rodaje con el capi. Nos vemos pronto en los cines”, cerró.

En el video se puede ver a un Paredes que no pierde calidad, en un momento le hace un gol de “globito” a Diego González, que estaba en el arco, y se escucha de fondo: “Golazo, ¡Dios mío! Golazo”.

Una terror y personajes virales

Según confirmó La Cuarta, el exjugador grabó ayer, 23 de septiembre, su participación en la película. La cinta es dirigida por José Miguel Zúñiga y tendrá como temática central el terror. Sin embargo, se espera que también esté cargada de humor, dado el estilo de los proyectos que suele generar el creador de contenido.

Además de Esteban Paredes, el largometraje contará con la participación de actores nacionales como Gonzalo Valenzuela y Alejandro Trejo, pero también de conocidos personajes y protagonistas de videos virales, como el “Tío René” y Princeso. Este último confirmó en un video que la película es conocida como “Terror en el Lago”.