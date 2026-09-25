Descubren contrabando de fósiles de amonites que tienen una data de 110 millones de años provenientes de Madagascar

25 sept. 2026 - 17:00 hrs.

¿Qué pasó?

En un contenedor declarado con adornos de vidrio de uso doméstico proveniente de China, fiscalizadores de la Aduana Regional de San Antonio descubrieron un llamativo contrabando que afecta el patrimonio cultural mundial: se trata de 222 fósiles de amonites.

En este caso, la detección concretada en el puerto de San Antonio se produjo gracias a los análisis de información e inteligencia que realizan los funcionarios aduaneros en base a diversos perfiles de riesgo y la revisión exhaustiva de los flujos de comercio exterior y las cargas.

“Uno de ellos dice relación con la protección del patrimonio histórico y cultural. En base a eso, se determinó el riesgo en un contenedor donde se detectaron 222 fósiles de amonites. Esto tiene que ver con proteger el patrimonio que está regulado por leyes especiales y que además está protegido por acuerdos internacionales tanto de la Unesco como de la Organización Mundial de Aduanas”, destacó el director de la Aduana Regional de San Antonio, Ángelo Vergara.

Tras identificar la carga y descubrir las tres cajas de cartón que contenían las decenas de fósiles, los equipos de fiscalizadores revisaron cada una de las piezas, las cuales venían envueltas en papel de diario y revistas de la isla de Madagascar, África.

La conclusión de expertos

A continuación, Aduanas convocó a especialistas del Museo de Historia Natural e Histórico de San Antonio (MUSA). Las pericias realizadas por los expertos confirmaron las sospechas aduaneras y ratificaron que se trataba de fósiles originales.

Asimismo, se realizaron consultas a la Mesa de Tráfico Ilícito de Bienes Patrimoniales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, quienes también reforzaron el antecedente de que estos fósiles provendrían de Madagascar dado que estas piezas se caracterizan por el brillo de sus vetas y las siluetas de hojas que siguen estampadas en su superficie. Estos amonites corresponden a la era geológica del cretácico inferior, con una data de 110 millones de años.

Como parte del proceso de resguardo patrimonial y fiscalización, se está a la espera de una última consulta realizada al gobierno malgache que confirme definitivamente su origen y si este país africano solicitará formalmente la devolución de los 222 fósiles de amonites.

Las piezas están resguardadas en Chile

En Chile estas piezas paleontológicas están resguardadas por la Ley 17.288 sobre monumentos nacionales que protege expresamente los bienes de valor histórico, artístico, científico y natural, acorde a las normativas nacionales y a la Convención de 1970 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que estableció medidas para prohibir e impedir la importación, exportación y la transferencia ilícita de bienes culturales.

A partir de la ratificación de esta convención por parte de Chile el año 2014, Aduanas es uno de los organismos públicos que tiene dentro de sus roles fiscalizar el intento de ingreso o salida desde el país de cualquier tipo de bienes patrimoniales.

Esta labor fue ratificada entre el Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural el año 2024, tras firmar un convenio que profundizó el trabajo conjunto para la protección de los bienes patrimoniales chilenos y de otros países.

Este documento considera el fortalecimiento del análisis de riesgo por parte de Aduanas para favorecer la fiscalización y minimizar el riesgo de tráfico de bienes patrimoniales, la elaboración de estadísticas, capacitaciones y asistencia técnica para los equipos de fiscalizadores, peritajes y gestión para el retorno a los países de origen cuando se requiera, así como para el almacenamiento y conservación de los bienes.

Un ejemplo de este trabajo coordinado se produjo en mayo de 2024, cuando Chile restituyó a Marruecos 117 piezas paleontológicas incautadas por Aduanas en San Antonio y el Aeropuerto Internacional de Santiago.