Alejandro Tabilo aplastó a Tommy Paul y avanzó a segunda ronda del ATP de Tokio

30 sept. 2026 - 05:10 hrs.

Alejandro Tabilo firmó este miércoles una de sus actuaciones más sólidas de la temporada tras imponerse con autoridad al estadounidense Tommy Paul en el inicio del ATP 500 de Tokio.

La primera raqueta nacional necesitó apenas un hora y 13 minutos para cerrar un contundente marcador de 6-1 y 6-2, sellando de forma categórica su boleto a la segunda ronda del certamen japonés.

Dominio absoluto del chileno

El partido se disputó bajo la cubierta del histórico Ariake Colosseum, recinto acondicionado para evitar las interrupciones provocadas por la racha de constantes lluvias que azotan a la capital nipona.

En ese escenario, el zurdo nacido en Toronto mostró un tenis agresivo, fino con el servicio y implacable desde el fondo de la cancha, sin darle opciones de entrar en ritmo a un Paul que figuraba como uno de los sembrados del cuadro.

Con esta victoria, Tabilo quebró el historial negativo ante el tenista norteamericano. Hasta este cruce en tierras asiáticas, el historial favorecía a Paul con dos victorias consecutivas conseguidas durante la temporada 2024.

Lo que viene en octavos de final

El triunfo instala al chileno en la fase de los octavos de final del torneo de Tokio, certamen en el que el español Carlos Alcaraz defiende el título.

Ahora, Tabilo aguarda por la definición del choque entre el canadiense Denis Shapovalov y el local Sho Shimabukuro para conocer a su próximo rival en busca de los cuartos de final.

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