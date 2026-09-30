Chofer se habría dormido y pisado el acelerador: Dos buses RED chocan en Santiago y dejan un lesionado

30 sept. 2026 - 07:14 hrs.

¿Qué pasó?

Una colisión entre dos buses RED se registró durante la madrugada en pleno centro de Santiago, luego de que uno de los vehículos impactara por detrás a otro que se encontraba detenido ante un semáforo. El accidente dejó a uno de los conductores con lesiones leves.

La colisión

El hecho ocurrió cerca de las 04:30 horas, en la intersección de Alameda con República. Uno de los buses, correspondiente al recorrido 401, esperaba el cambio de luz con dos pasajeros en su interior cuando fue alcanzado por el segundo vehículo.

El impacto provocó daños materiales y parte de los vidrios terminó en la vía pública. Los dos pasajeros que viajaban en el bus que estaba detenido resultaron ilesos.

Un conductor fue trasladado a la Mutual de Seguridad

El lesionado fue el conductor del segundo bus, quien sufrió un golpe leve en la cabeza y fue trasladado hasta la Mutual de Seguridad para constatar sus lesiones.

El teniente Jaime Collao, del Cuerpo de Bomberos de Santiago, explicó que "había reportes de más personas lesionadas, pero al llegar al lugar solamente tuvimos que trabajar en la evaluación del conductor del segundo microbús, que impacta por alcance al primero, y no hay otras personas lesionadas ni otros elementos que tuviéramos que trabajar como derrames o algo similar”, señaló.

Conductor se habría dormido

Carabineros quedó trabajando en el lugar para establecer la dinámica de la colisión. Entre las diligencias se contempla la revisión de cámaras de seguridad y otras evidencias.

Como antecedente preliminar, se indicó que el conductor del segundo bus podría haberse quedado dormido y haber pisado el acelerador antes del impacto. Esta información deberá ser confirmada o descartada durante la investigación.

También se busca establecer si el conductor se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia, antecedente que aún no está determinado.