Operativo antidrogas en Cerrillos termina con 7 detenidos: Allanan 10 domicilios a metros de un colegio

30 sept. 2026 - 17:35 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo del OS7 de Carabineros terminó con siete personas detenidas tras el allanamiento de 10 domicilios en Cerrillos, Región Metropolitana, en el marco de una investigación por microtráfico de drogas.

El procedimiento se realizó en la población Oreste Plath, donde los inmuebles intervenidos se encontraban a unos 50 metros del Colegio Ejército Libertador de Cerrillos.

Domicilios para vender y almacenar droga

La capitana Belén Galaz, del OS7 de Carabineros, explicó que el operativo surgió tras "una investigación que realiza hace 6 meses aproximadamente Carabineros en conjunto con el Ministerio Público, donde se logra determinar 10 domicilios que se están dedicando al delito de microtráfico".

El operativo permitió intervenir tanto lugares donde se comercializaban las sustancias como aquellos utilizados para almacenarlas y prepararlas.

Durante el procedimiento se encontró principalmente pasta base, además de otras sustancias, parte de ellas ya dosificadas y otras que estaban siendo preparadas para su posterior comercialización.

Encontraron armas y municiones

El fiscal Javier Rojas, de la Fiscalía Metropolitana Occidente, detalló que, aparte de las siete personas detenidas, se encontraron "drogas dosificadas, a granel, dinero en efectivo, municiones y armamento".

El persecutor también apuntó a las características de los bloques de departamentos donde se desarrollaba la actividad investigada, señalando que algunas modificaciones dificultaban la vigilancia policial.

"Estos bloques tienen ciertas particularidades que le permiten a estas agrupaciones poder vender con mayor impunidad, dado que están extendiendo mallas que imposibilitan la visión aérea, y además los accesos peatonales son obstaculizados con rejas y extensiones y ocupación de espacios comunes".

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