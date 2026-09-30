Embajador Judd descarta que se le haya negado la visa al senador Núñez: "EEUU nunca recibió una solicitud"

30 sept. 2026 - 21:36 hrs.

¿Qué pasó?

En la noche de este miércoles, el embajador Brandon Judd utilizó sus redes sociales para descartar que Estados Unidos le haya negado la visa al senador Daniel Núñez (PC).

El congresista había mencionado en sus redes sociales que se le negó el documento "para asistir a cita de Unión Interparlamentaria".

"Es inaceptable un veto a senador comunista. Trump debe respetar la democracia chilena y autoridades que elige el pueblo", remarcó.

La respuesta del embajador Judd

A través de su cuenta de "X", el embajador Judd partió señanado que "cuando me hicieron llegar esta publicación (el post del senador Núñez), pensé que era una broma".

Dicho esto, sostuvo que "luego comencé a leer notas de prensa que no verificaron en absoluto la veracidad de la acusación. No era una broma sino una mentira descarada".

Allí fue cuando descartó los dichos del parlamentario: "El Gobierno de los Estados Unidos no comenta casos individuales de visas. Sin embargo, cuando se difunden falsedades tan evidentes en nuestra contra, respondemos con los hechos: Estados Unidos nunca tuvo la oportunidad de otorgar o negar una visa porque nunca recibió una solicitud. Estoy seguro de que el señor Núñez lo sabe".

"No hay nada más detrás de esto. Son simplemente más mentiras destinadas a avivar el rechazo hacia Estados Unidos. Siempre aceptaré con respeto las críticas basadas en la verdad. Pero este no es el caso", argumentó.

Agregó que "Estados Unidos recibe a miles de políticos y diplomáticos de todo el espectro político con motivo de las reuniones de la ONU, incluyendo representantes comunistas. Eso es precisamente lo que ocurrió este año. Debo creer que el señor Daniel Núñez lo sabe, lo que hace que esta mentira sea aún más grave".

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