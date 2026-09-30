Gobierno confirma salida de tercer seremi en un día: Ya son 52 las autoridades que han dejado sus cargos

30 sept. 2026 - 19:14 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno confirmó la salida de un tercer seremi en solo un día, luego de que se informara la renuncia de Juan Carlos Meléndez Santelices, quien se desempeñaba como secretario regional ministerial de Economía en O'Higgins.

La salida de Meléndez se suma a las renuncias de los seremis de Vivienda y Desarrollo Social de la Región Metropolitana, Sebastián Norambuena y Kattia Durán, respectivamente. Con estas tres modificaciones, el número de autoridades que han dejado sus cargos durante el Gobierno de José Antonio Kast llega a 52.

Tercer seremi que deja su cargo durante la jornada

El Ministerio de Economía informó que Juan Carlos Meléndez Santelices presentó su renuncia con efecto inmediato como seremi de Economía de O'Higgins, sin entregar las razones de su salida.

En su reemplazo, la cartera designó a Sebastián Vargas Ibaceta, quien asumirá sus funciones a partir de este jueves 1 de octubre.

Vargas es ingeniero agrónomo de la Universidad Mayor y cuenta con un magíster en Administración de Empresas Silvoagropecuarias de la misma casa de estudios.

Dos salidas en la Región Metropolitana

Horas antes se habían confirmado las renuncias de Sebastián Norambuena, seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana, y Kattia Durán, seremi de Desarrollo Social y Familia de la misma región.

En el caso de Norambuena, su renuncia se hizo efectiva este miércoles 30 de septiembre. La subrogancia quedó a cargo de Mauricio Bottner, actual encargado de la Sección Jurídica de la Seremi Metropolitana.

La salida de Durán, en tanto, se hará efectiva a partir de este jueves 1 de octubre. Desde el Ministerio de Desarrollo Social señalaron que su decisión responde exclusivamente a "razones de carácter familiar que requieren de su completa atención y dedicación".

Mientras se designa a una nueva autoridad regional, la subrogancia será asumida por Julia Standen Rocco, actual coordinadora del Área de Estudios e Inversiones.

52 autoridades han dejado sus cargos

Las dos salidas de la Región Metropolitana habían elevado durante la mañana a 51 el número de autoridades que habían dejado sus funciones durante la administración de Kast. Con la renuncia del seremi de Economía de O'Higgins, el registro llega ahora a 52.

De acuerdo con el recuento informado durante la jornada, 41 de estas salidas corresponden a seremis, mientras que el resto contempla autoridades como ministras y subsecretarios.

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