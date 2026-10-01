Robo a empresa electrónica termina con disparos contra Carabineros y dos detenidos en Quilicura

01 oct. 2026 - 06:57 hrs.

¿Qué pasó?

Un robo a una empresa electrónica terminó con disparos durante la madrugada en Quilicura, Región Metropolitana, luego de que un grupo de sujetos se enfrentara con Carabineros tras la llegada de los funcionarios al lugar.

En específico, hecho se produjo cerca de las 04:00 horas de este jueves, en un local ubicado en calle Fresia.

¿Qué se sabe del robo?

El capitán Patricio Cáceres, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Norte, entregó detalles del procedimiento y señaló que personal de la 43ª Comisaría de Quilicura acudió hasta el recinto.

“En horas de la madrugada, personal de la 43ª Comisaría de Quilicura verifica un procedimiento por robo en una empresa electrónica de la comuna”, explicó el oficial.

“Al llegar al lugar se percatan de seis sujetos que se encuentran al exterior de la empresa, que al ver la presencia policial, efectúan disparos al personal, el cual es repelido por este”, relató.

Las detenciones

El procedimiento terminó con dos personas detenidas. Además, Carabineros logró recuperar las especies que habían sido sustraídas desde la empresa.

“Conforme al desarrollo del procedimiento, se logró la detención de dos sujetos, logrando además incautar las especies sustraídas, las cuales fueron abandonadas en un sitio eriazo cercano”, informó Cáceres.