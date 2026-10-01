Adulto mayor es herido a bala tras asalto de su minimarket en Maipú

01 oct. 2026 - 06:37 hrs.

¿Qué pasó?

Un adulto mayor de 69 años, quien es un carabinero en retiro, terminó herido a bala durante la noche de este miércoles luego de que un delincuente ingresara a robar al minimarket del que es dueño, en la comuna de Maipú, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió cerca de las 23:15 horas en la esquina de Libertador Bernardo O’Higgins con Roberto Durán Valenzuela.

Intercambio de disparos

Tras el ingreso del delincuente al local, el exuniformado salió del inmueble armado y se produjo un intercambio de disparos en el exterior del local.

“A la huida de este sujeto, la víctima repele este asalto utilizando un arma de fuego, habiendo disparos cruzados, por lo que el afectado resulta herido en su abdomen y en su rostro, para posteriormente ser trasladado hasta un centro asistencial y ser atendido”, explicó el inspector Fabián Donoso, de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Oriente.

El hombre se encuentra fuera de riesgo vital. Donoso confirmó además que corresponde a un funcionario de Carabineros en situación de retiro y que el arma utilizada estaba debidamente inscrita.

Buscan establecer cómo ocurrió la huida

La investigación continúa para determinar quiénes participaron y cómo se desarrolló la salida del lugar. Las cámaras de vigilancia son revisadas para establecer si hubo un vehículo involucrado.

“Hasta el momento tenemos a un sujeto que ingresa al local. No se descarta la participación de más imputados y los disparos ocurren al exterior del local comercial”, indicó Donoso.

“Se están analizando y revisando cámaras de vigilancia para poder determinar efectivamente si es que hay un vehículo en el que participa en el hecho”, agregó.

Tampoco se ha establecido si del delincuente resultó herido durante los disparos. “Todo eso también está en materia de investigación y se están haciendo las consultas respectivas para verificar si hay o no alguna persona herida producto de este procedimiento”, sostuvo el inspector.