Hasta 10 horas sin servicio: 5 comunas tienen cortes de luz este jueves 1 de octubre en la Región Metropolitana
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
Enel Distribución informó que cinco comunas tendrán cortes de luz para este jueves 1 de octubre en la Región Metropolitana. Esto se debe principalmente a trabajos programados, los que se pueden extender por gran parte del día.
Según lo informado por el organismo, se trata de sectores de La Cisterna, Macul y Providencia, entre otras, las que verán interrumpido su servicio, por ejemplo, hasta diez horas.
En caso de cualquier emergencia, Enel tiene a disposición sus canales oficiales para realizar consultas o reclamos a raíz de estos cortes.Ir a la siguiente nota
¿Qué comunas tienen cortes de luz este jueves?
A continuación, te mostramos las cinco comunas con cortes de luz programados para este jueves en la Región Metropolitana:
La Cisterna (desde las 09:30 a las 15:30 horas)
La Cisterna (entre las 09:30 y las 17:30 horas)
Macul (entre las 10:00 y las 17:00 horas)
Santiago (a partir de las 09:30 hasta las 13:30 horas)
Ñuñoa (desde las 08:00 a las 18:00 horas)
Providencia (desde las 10:00 a las 17:00 horas)
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