Temblor se percibe en el norte de Chile: Revisa la magnitud y dónde fue el epicentro del sismo
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este sábado 27 de junio se registró un sismo de magnitud 4,5 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 02:36 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 65 kilómetros al noreste de Calama, a 114 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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