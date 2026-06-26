Temblor se registra en el norte del país: Conoce la magnitud y el epicentro

26 jun. 2026 - 20:44 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,3 se registró en la noche de este viernes 26 de junio en la zona norte de Chile, justo cuando el reloj marcaba las 20:35 horas.

Según información otorgada por el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se produjo 34 kilómetros al Noreste de Calama, región de Antofagasta. La profundidad fue de 113 kms.

Por el momento, Senapred no ha informado acerca de personas lesionadas o daños a infraestructura a raíz de este sismo.

Todo sobre Temblor