Prestigiosa marca de ropa Fred Perry llegará a Chile: ¿Cuándo está previsto su arribo al país?

08 jul. 2026 - 16:32 hrs.

¿Qué pasó?

La reconocida marca británica Fred Perry, famosa por su emblemático logo de la corona de laurel y su vínculo con la moda urbana y deportiva, confirmó sus planes para ingresar oficialmente a Chile. El desembarco forma parte de una estrategia de expansión en el Cono Sur que también considera a Argentina.

Con presencia consolidada en Europa y varios mercados de Asia, la compañía busca fortalecer su presencia en Sudamérica mediante un modelo de negocios que combinará tiendas propias, venta online y distribución a través de comercios especializados.

Así será la llegada de Fred Perry a Chile

De acuerdo a lo informado por America Malls & Retails, la firma implementará una estrategia omnicanal para facilitar el acceso a sus productos desde el inicio de sus operaciones en el país, con una fecha prevista de llegada hacia el 2027.

Uno de los pilares será la apertura de tiendas monomarca, las que estarán ubicadas en las principales ciudades y buscarán ofrecer una experiencia centrada en la identidad de la marca, ligada al deporte, la música y la moda británica.

A esto se sumará la comercialización de sus productos mediante tiendas multimarca y cadenas de retail premium, lo que permitirá ampliar su cobertura sin depender exclusivamente de locales propios.

Además, Fred Perry lanzará una plataforma de comercio electrónico para Chile, con medios de pago locales y despacho adaptado al mercado nacional.

Operará con un distribuidor oficial

La compañía informó que su operación en Chile estará a cargo de un distribuidor oficial, cuya identidad aún no ha sido revelada debido a que el proceso logístico y comercial continúa en desarrollo.

Según la empresa, Chile representa un mercado atractivo por el alto desarrollo de su industria del retail, su infraestructura logística y el creciente interés de los consumidores por marcas internacionales de moda.

No obstante, la firma también reconoce que deberá competir en un escenario donde ya existe una amplia oferta de marcas globales, por lo que buscará diferenciarse a través de su historia, exclusividad y posicionamiento.

¿Qué productos venderá Fred Perry?

El catálogo que llegará a Chile estará liderado por el clásico polo Twin Tipped, considerado el producto más representativo de la marca.

Diseñada originalmente en la década de 1950 por el extenista británico Fred Perry, la prenda se convirtió con el paso de los años en un ícono de distintas corrientes culturales y musicales, trascendiendo el ámbito deportivo.

La oferta también incluirá zapatillas, accesorios y diversas colecciones de ropa, además de colaboraciones especiales con diseñadores y artistas, una característica habitual en las campañas internacionales de la firma.